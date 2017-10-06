(Görüntülü Haber) 'Başka Zeynepler ölmesin' diye karayolunu kapattılar

Yaprak KOÇER- Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN’da okul dönüşünde evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ölen 11 yaşındaki Zeynep Nazlı Kahveci’nin ailesi ve yakınları Samsun-Ordu karayolunu çift yönlü olarak trafiğe kapadı. Yaklaşık 500 kişilik grup bölgeye üst geçit ve trafik lambası yapılmasını istedi. Samsun geçen 3 Ekim’de meydana gelen olayda, İlkadım İlçesi Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu\'nda eğitim gören 6\'ncı sınıf öğrencisi Zeynep Nazlı Kahveci, okul çıkışı eve gitmek için minibüse bindi. Tekkeköy İlçesi Kirazlık Mahallesi\'nde minibüsten inip Samsun- Ordu karayolu kenarına anayol kenarına gelen Zeynep Kahveci, yolun karşısında bekleyen annesini gördü. Karşıya geçmek için yola çıkan Zeynep\'e Ordu\'dan Samsun yönüne giden Seçkin Ç.\'nin kullandığı 39 ES 239 plakalı otomobil çarptı. Kazada, ağır yaralanan Zeynep Nazlı Kahveci, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Zeynep\'in cenazesi, Sümeyye Hatun Camii\'nde düzenlenen cenaze töreni sonrasında Kıranköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ailesi ve yakınları ise bu gün küçük kızın hayatını kaybettiği Samsun-Ordu Karayolu’nu trafiğe kapattı. Küçük kızının evine ‘Bu güzergahta yayaların can güvenliğinin sağlanması için yetkilileri sorumlu davranmaya davet ediyoruz’ yazılı pankart ile küçük kızın dev fotoğrafının bulunduğu iki afiş asıldı. Küçük kızın evinin önünde toplanan yaklaşık 500 kişi yola çıkıp araları durdurdu. Ellerinde pankartlar taşıyan vatandaşlar karayoluna oturarak üst geçit istediklerini söyledi. Yolu kapatan vatandaşları polis memurları uyardı. Polislerin yolun açılmasını istemesi üzerine vatandaşlar tepki gösterdi. Samsun-Ordu karayolu çift yönlü olarak yaklaşık yarım saat trafiğe kapatıldı. Bu sırada uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşlar küçük kızın evinin yaklaşık 100 metre uzağında bulunan trafik lambalarının bir süre önce kapatıldığını bölgede yaya geçidi, trafik lambası ve üst geçit bulunmadığını iddia etti. Eyleme küçük kızın annesi Emel Kahveci de katıldı. Acılı anne gözyaşlarına boğuldu. Daha sonra olay yerine Tekkeköy İlçe Kaymakamı Günay Öztürk de geldi. Vatandaşlarla görüşen Kaymakam Öztürk üst geçit ve trafek lambası yapılacağı sözünü verdi. Öte yandan küçük kızın Tekkeköy Belediyesi’nde çalışan babası Arif Kahveci’nin olaydan bir gün önce bölgeye üst geçit yapılması için Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne dilekçe verdiği öne sürüldü. Ardından kalabalık yolu trafiğe açtı. Ancak anne Emel Kahveci tekrar yola çıkıp ‘İşte yola çıktık. Annesini babasını da ezsinler” diyerek eylemi sona erdirdi. Yetkililerin üst geçit ve trafik ışığı sözünü bir an önce yerine getirmesini istedi. Kalabalık daha sonra olaysız dağıldı.