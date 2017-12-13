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(Görüntülü Haber) Basın Ekspres Yolu'nda kaza; trafik yoğunluğu yaşanıyor

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK / İstanbul DHA Bahçelievler'de meydana gelen kazada iki kişi yaralandı

13 Aralık 2017 19:17

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK / İstanbul DHA Bahçelievler\'de meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde kontrolden çıkan kamyonet kamyona çarptı. Kazada kamyon ve kamyonet sürücüleri hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücülere sağlık ekipleri müdahale etti. Kaza nedeniyle Basın Ekspres yolunun 2 şeridi Atatürk Havalimanı yönünde trafiğe kapandı. Araçlar yoldan kaldırılırken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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