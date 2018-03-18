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(Görüntülü Haber) Başıboş gezen ata kamyon çarptı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de başıboş gezen at, kamyonun çarpması sonucu ayağı kırılarak yaralandı

18 Mart 2018 22:19

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de başıboş gezen at, kamyonun çarpması sonucu ayağı kırılarak yaralandı. Çevredekilerin sosyal medya üzerinden ihbarda bulunduğu veteriner Uluç Erkan\'ın müdahale ettiği atın sahibi İsmail Önerge atının tedavi edilmezse 1 hafta içinde öleceğini ifade ederek yardım istedi. Menzilahır Mahallesi\'nde oturan İsmail Önerge\'nin atı, dün akşam yem vermek için dışarı çıkarıldığında kaçtı. Gece yarısı iddiaya göre ata plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir kamyon, Barutluk Mahallesi\'ndeki belediye konutları mevkiinde çarparak kaçtı. Yaralı atı yol kenarında yaralı bir şekilde görenler bugün sosyal medya üzerinden veteriner Uluç Erkan\'a ulaşarak yardım istedi. Atın yanına gelen Erkan, ilk müdahalesinde bulunarak atın kırık olan sol ön ayağına sardı. Atın yaşaması için at hastanesinde tedavi edilmesi gerektiğini ifade eden veteriner Erkan, \"Dün gece ata kamyon çarpmış ve at yol kenarında yaralı bir şekilde kalmış. Bugün sosyal medya üzerinden atın fotoğraflarını ve durumunu gönderdiler. Biz de geldik ve ilk yardımda bulunduk. Atın sol ön ayak bileğinden kırılmış. Bir at hastanesinde tedavi edilmezse kısa bir süre sonra ölecek. Atın sahibi de maddi durumu olmadığını ve yardım edilmesini istiyor\" dedi. Atın sahibi İsmail Önerge, atına çarpan aracın bulunması için şikayetçi olacağını söyleyerek tedavi edilmesi için yardım istedi.

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