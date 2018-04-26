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(Görüntülü Haber) Başçayır'ın yol sorunun çözümü için Aydın Büyükşehir'den çalışma

Bahattin ALBAYRAK KÖŞK (Aydın), (DHA) Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle kadınların katılımıyla mahalle sakinlerinin eylem yaparak seslerini duyurduğu yol sorununun çözümü için Köşk ilçesinin kırsal mahallelerinden Başçayır'da çalışma başla

26 Nisan 2018 19:30

Bahattin ALBAYRAK KÖŞK (Aydın), (DHA) Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle kadınların katılımıyla mahalle sakinlerinin eylem yaparak seslerini duyurduğu yol sorununun çözümü için Köşk ilçesinin kırsal mahallelerinden Başçayır\'da çalışma başlattı. Başçayır Mahallesi merkezinden geçen, birçok yerleşim yerine gitmek için kullanılan yolun bozuk olması sonucu toz nedeniyle kapı pencere açamadığını söyleyen mahalleli eylem yaptı Çoğunlunluğu kadın eylemciler, büyükşehre çağrı yapıp yolda çalışma yapılmasını istedi. Mahalleliler, yolun mahalle içinde kalan kısmının asfaltlanmasını talep etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı\'na bağlı ekipler, yolda çalışma başlattı. Başçayır Mahallesi\'nde yaşayan kadınlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu\'na çalışma için teşekkür etti.Köşk Belediye Meclis Üyesi Davut Yağcı, Bizim derdimiz tozdu. Köşk Belediyesi Meclis Üyesi olarak sesimi kimselere duyuramadım. Başçayır Mahallemizin kadınlarının yapmış olduğu eyleme ben de destek verdim. Sesimizi Aydın Büyükşehir BelediyeBaşkanımız Özlem Çerçioğlu duyarak mağduriyetimizi giderdi. Özlem Başkanımıza Başçayır Mahallemiz ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum dedi. Başçayır\'da yaşayan kadınlar ise, Buradan daha önce hafriyat kamyonları geçerek yolun sulamasını yapıyorlardı. Sulamayı bir anda bıraktılar. Yolun kenarında oturanlar tozdan dolayı evden taşınmak zorunda kaldılar. Astım hastası olan arkadaşlarımız sürekli rahatsızlanıyorlardı. Her yetkiliyi aradık. Kimse sesimize kulak vermedi. Bizler de Başçayır Mahallesi kadınları olarak yolu kapattık, eylem yaptık. Derdimize tek çare Topuklu Efemiz Özlem Çerçioğlu oldu. Özlem başkanımız bu olayların üzerine bizi aradı. Sabah sulama kamyonları göndereceğini hemen arkasından da asfalt çalışmalarına başlayacağını söyledi. Özlem Başkanımız bize her iyiliği yaptı. Tozdan, mikroptan kurtardı. Kapılarımızı açtı. Allah razı olsun dedi.

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