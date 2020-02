(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na 'milli ittifak' daveti (3)

BAŞBAKAN YILDIRIM: AMERİKA\'NIN YAPTIĞI TAMAMEN ÜLKEMİZİN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDECEK GELİŞMELERDİR



Balıkesir’de AK Parti 6\'ncı Olağan Kongresi, AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla yapıldı.



AK Parti Balıkesir 6\'ncı Olağan İl Kongresi, Kurt Dereli Spor Salonu’nda büyük bir coşkuyla yapıldı. Mevcut İl Başkanı Hasan Demirarslan’ın tek aday olarak yer aldığı kongreye, AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Ali Aydınlıoğlu, Sema Kırcı ve Kasım Bostan, değişik illerden gelen AK Partili Milletvekilleri, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, AK Partili ilçe belediye başkanları, AK Parti ilçe başkanları, MHP ve BBP İl Başkanları ile çok sayıda partili katıldı.



Divanın oluşturulmasının ardından Saygı Duruşu’nda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Faaliyet raporu ile gelir gider kesin hesap raporu okundu ve onaylandı. Yönetim kurulunun ibrası gerçekleştirildi. AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Ali Aydınlıoğlu, Sema Kırcı ve Kasım Bostan ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu birer konuşma yaptı.



Ardından salona gelen Başbakan Binali Yıldırım, partililer tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Başbakan Yıldırım salonda gezerek partilileri selamladı, fotoğraf çektirdi.



AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demirarslan yaptığı konuşmada, daha güçlü bir AK Parti, Türkiye ve Balıkesir için çalıştıklarını belirterek, \"Güçlü ve diri teşkilatlarımızla 2019’a hazır hale geldik. 2019 hedeflerine doğru yılmadan ve yorulmadan koşuyoruz\" dedi.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekrandan görüntülü mesajı izletildikten sonra, sağında ‘Afrin’, solunda ‘Kızıl Elma’ yazılı pankartların asıldığı sahneden partililere seslenen Başbakan Binali Yıldırım’ın boynundaki poşu da dikkat çekti.



\'KUVA-YI MİLLİYE ŞEHRİ BALIKESİR\'



Başbakan Yıldırım, Kuva-yı Milliye şehri olarak tanımladığı Balıkesir’de, salondakilerden daha fazla vatandaşın dışarıda kendisini büyük bir coşkuyla karşıladığını belirtti. Balıkesir kongresinin hayırlı, uğurlu olmasını dileyen Yıldırım, \"Her buluşmamızda, kongremizde bu güzel ülkeye hizmet aşkımızı tazeliyoruz. Bu aşkla Türkiye’nin her köşesindeyiz. Bu cennet vatanın her karış toprağına sevdalıyız, her bir insanına muhabbet ile bağlıyız. Bizim siyasetimiz insanı merkeze alan bir siyasettir. Bizim siyasetimiz darda, zorda olanı korumayı esas alan bir siyasettir. Her insana kapımız açık\" dedi.



Başbakan Yıldırım, \"Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Ne yazık ki biz bu toplantıya girerken orada şehitlerimiz var. Orada şehitlerimiz oldu, şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Biz sadece Mevlamızın önünde eğiliriz başka hiç kimsenin önünde eğilmeyiz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Biz \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı niye yapıyoruz? Zaman zaman çıkıp bununla ilgili bilende, bilmeyende konuşuyor, ahkam kesiyor. Efendim, ana muhalefet partisinin kimi kendini bilmez vekilleri çıkıp, \'PYD terör örgütü değil\' diyebiliyor. Bu ne ahmakça bir şeydir, bu ne aymazlıktır. Bunun PYD\'nin YPG\'nin, PKK’nın Suriye’deki aynı örgüt olduğunu bunlar bilmiyor mu? Elbette biliyorlar. Sıkça, milli olmaktan bahseden, \'Eğitim, Ekonomi milli olacak\' diyen ve savunma sanayimizin milli olması gerektiğini söyleyen ana muhalefet partisi kalkıp diyor ki, \'Bir tüfek bile yapamıyoruz\'. Sen nerede yaşıyorsun be kardeşim. Türkiye bugün savunma sanayinde yüzde 65\'in üzerinde yerli ve milli bir kapasiteye sahip. Bugün teröre karşı Afrin\'de, Fırat Kalkanı bölgesinde, Kuzey Irak\'ta yapılan mücadelede kullanılan bütün mühimmat, bütün savunma araçları yerli ve millidir. Son 15 senede bunlar kazanılmıştır. Hiç kimse merak etmesin, savunma sanayimizi daha da güçlendireceğiz\" dedi.



\'ZULÜMLERİ GÖRMEZDEN GELİYORLAR\'



\"Bazı sözüm ona insan hakları örgütleri PYD, PKK, DEAŞ bunların Afrin bölgesinde yaptığı zulümleri, katliamları, işkenceleri görmezden geliyor\" diyerek konuşmasını sürdüren Başbakan Yıldırım, \"Türkiye\'ye nasihat ediyorlar. \'Aman sivil katliamlar olmasın\' diye. Sivil katliamları kim yapıyor? Harekat 15\'inci gününde, 90\'dan fazla karşı taraftan, Afrin bölgesinden Kilis\'e, Hatay\'a, Reyhanlı\'ya, Kırıkhan’a roketler geldi. Sivil vatandaşlarımız hayatını kaybetti, 100\'den fazla yaralımız oldu. Sivillerin kaybolduğu, zarar gördüğü tek ülke varsa o da Türkiye\'dir. Onun için de bu Zeytin Dalı Operasyonu’nun ne kadar yerinde ve gerekli olduğu bir kere daha gün ışığı gibi ortaya çıkmıştır. Bu terör örgütlerinin birbirinden hiçbir farkı yok. Al DEAŞ\'ı vur PKK\'ya, al PKK\'yı vur PYD\'ye, YPG\'ye, bunlar aynı yolun yolcusu. Bunların işi öldürmek. Bunların arkasındaki güçler ne derse onu yapıyorlar. İşte Rakka\'da DEAŞ operasyonlarından sonra görmedik mi? Nasıl Rakka\'yı kurtardık dediler, hemen arkasından DEAŞ\'lıları arabalarına bindirdiler, silahlarını da çoluk çocuklarını da koydular yanlarına da PYD\'den, YPG\'den korumalar verdiler oradan bütün teröristleri çıkarttılar. Nereye gitti bunlar, Afrin’e gitti, Afrin üzerinden Avrupa’ya gidip Türkiye\'ye sızmaya çalıştılar. Bunların terörle mücadelesi işte bu\" dedi.



\'AMERİKA’NIN YAPTIKLARI ÜLKEMİZİN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR\'



\"Terörle mücadele edeceğim diye bir başka terör örgütü ile işbirliği yapmak dünyanın neresinde görülmüş\" diyen Başbakan Yıldırım, \"Dost ve müttefik bildiğimiz Amerika\'nın yaptığı tamamen ülkemizin güvenliğini tehdit edecek gelişmelerdir. Güney sınırlarımızda bir terör örgütü oluşmasına, terör kuşağı oluşmasına, sözde terör devleti yapılanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Yuvalarını başlarına yıkacağız. Zeytin Dalı Harekatı aynı zamanda Afrin\'de yaşayan Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimizin de terör örgütünden, onların zulmünden kurtulması için yapılan bir harekattır. Bunların zulmünden kaçarak ülkemize bugüne kadar 350 bin Kürt kardeşimiz hayatını kurtarmak için sığınmıştır. NATO\'ya üye bir ülkeyiz. Türkiye\'ye yönelik kanlı bir savaş yürüten terör örgütlerine karşı müttefiklerimizi ne yazık ki yanımızda göremiyoruz. Harekat sırasında asker, sivil ve ÖSO\'dan da şehitlerimiz var. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyoruz. Şehitlerimiz olacak ama bunun hesabını da misli ile ödeyecekler. Gereken dersi ve karşılığı da anında vereceğiz\" dedi.



\'ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE DÜNYANIN EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKESİ TÜRKİYE\'



\"Dünyanın en büyük ekonomilerinde bile zayıflık yaşandığı dönemde Türkiye rekor üstüne rekor yapmaya devam ediyor\" diyerek konuşmasını sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, şöyle devam etti:



\"2017\'de, üçüncü çeyrekte dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi Türkiye’dir. Türkiye’ye birincilik yakışır. 2018 de ihracatımız artıyor. Bu senenin ilk ayında yüzde 16\'dan fazla ihracatımızda artış var, hamdolsun. Memleketimizin bereketini Mevlam gün geçtikçe arttırıyor. Felaket tellallarının ne dediğine siz kulak asmayın. Türkiye doğru yoldadır, doğru istikamettedir. Bir yandan terör örgütlerine içeride ve dışarıda, o terör örgütlerinin iş birlikçilerine karşı amansız mücadele verirken diğer yandan da milletimizin hak ettiği hizmetleri yapa yapa geliyoruz. AK Parti iktidarlarından önce Türkiye\'de ihracatı bilen sadece 12 ilimiz vardı, bugün hamdolsun 81 ilimizin tamamında ihracat yapılıyor. Ekonomiye güven 2018 Ocağında Aralık\'a göre yüzde 95\'ten yüzde 105\'e çıktı. Nereden nereye. Çiftçimizin, köylümüzün, işçimizin, emeklimizin hep yanında olduk. Tarımsal destekleri 15 yılda tam 7 kat arttırdık. 15 yıl önce Türkiye tarım üretiminde Avrupa’nın dördüncü ülkesi iken bugün bir numarası oldu. Geçtiğimiz yıl gübrede KDVyi kaldırdık, mazot desteğini ilk defa iktidarımızda uygulamaya soktuk. 2018\'de mazot desteğini daha da arttıracağız. Deponun yarısı sizden, yarısı bizden inşallah.\"



Türkiye\'nin bütün illerine olduğu gibi Balıkesir’e de pek çok hizmet yaptıklarını anlatan Yıldırım, \"AK Parti iktidarında Balıkesir’e 15 yılda 22,5 milyar TL yatırım ve destek verdik. Helali hoş olsun\" dedi.



AK Parti Balıkesir İl Kongresi, İl Başkanı Hasan Demirarslan ve yönetim kurulu üyelerinin tanıtımının ardından seçim ile sona erdi.



Başbakan Binali Yıldırım, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ile birlikte daha sonra Büyükşehir Belediyesi\'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile basına kapalı bir görüşme yaptı. Başbakan Yıldırım, 6 Eylül Gençlik Merkezi\'nin açılışını yaptı, gençlerle bir araya geldi. Ardından da 15 Temmuz Şehitler Anıtı\'nı ziyaret edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.





Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Fatih Emrah ERDOĞAN / BALIKESİR (DHA)