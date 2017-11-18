(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım, Şırnak'ta üs bölgesini ziyaret etti (2)

BAŞBAKAN YILDIRIM, KAMUFLAJ GİYİP, KARAVANA YEDİ Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari\'deki programının ardından helikopterle Yüksekova İlçesi\'ndeki Dağlıca Tabur Komutanlığı\'na geçerek, burada askerlerle bir araya geldi. Kamuflaj giyip akşam yemeğini askerlerle birlikte yiyen Başbakan Yıldırım, canlı yayında hemşehrisi olan askeri ailesiyle telefonda görüştürüp, sohbet etti. Başbakan Yıldırım, Dağlıca ziyaretinin ardından helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyübi Havaalanı\'na geçerek ilçeden ayrıldı. DHA-Genel - Türkiye-Hakkari - Behçet DALMAZ