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(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım Özbekistan cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüşüyor

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKÇİ - İstanbul (DHA) Başbakan Binali Yıldırım Ankara'daki programlarını tamamlayarak saat 16:00 sularında İstanbul'a geldi

26 Ekim 2017 19:57

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKÇİ - İstanbul (DHA) Başbakan Binali Yıldırım Ankara\'daki programlarını tamamlayarak saat 16:00 sularında İstanbul\'a geldi. Başbakan Binali Yıldırım Türkiye\'ye resmi ziyarette bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile Çırağan Sarayı\'nda bir araya geldi. Başbakan Binali Yıldırım\'a Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş eşlik etti. Yıldırım ve Mirziyoyev kapıda basın mensuplarına poz verdi. İki ülke heyetleri basına kapalı olarak toplantıya geçti.

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