(Görüntülü Haber) BAŞBAKAN YILDIRIM ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV İLE GÖRÜŞTÜ...

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKÇİ - İstanbul (DHA)



Başbakan Binali Yıldırım, Ankara\'daki programlarını tamamlayarak saat 16:00 sularında İstanbul\'a geldi. Başbakan Binali Yıldırım Türkiye\'ye resmi ziyarette bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile Çırağan Sarayı\'nda bir araya geldi. Başbakan Binali Yıldırım\'a Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş eşlik etti. Yıldırım ve Mirziyoyev kapıda basın mensuplarına poz verdi. İki ülke heyetleri basına kapalı olarak toplantıya geçti. Görüşme ve heyetler arasındaki toplantı yaklaşık iki saat sürdü.



Görüşme sonrası balkonda hatıra fotoğrafı çektirildi. Başbakan Yıldırım, konuk Cumhurbaşkanına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çamlıca Camii inşaatı, Bakanlığı döneminde yapılan Marmaray ve Avrasya Tüneli projeleri hakkında bilgi verdi