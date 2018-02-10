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(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım Muğla'da (3)

BAŞBAKAN YILDIRIM: 2 ŞEHİDİMİZ VAR Partisinin İl Kongresi'ne katılmak için geldiği kentte Muğla Valiliği'ni ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik düzenlediği

10 Şubat 2018 19:29

BAŞBAKAN YILDIRIM: 2 ŞEHİDİMİZ VAR Partisinin İl Kongresi\'ne katılmak için geldiği kentte Muğla Valiliği\'ni ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı sırasında bir helikopterin düştüğünü, 2 şehidin olduğunu söyledi. Başbakan Yıldırım, \"2 şehidiniz var. Allah\'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza Allah\'tan şifa diliyorum. Elde bazı bilgiler var. Helikopterimizin düşürülmesine dair araştırmalarımız sürüyor. Herhangi bir müdahaleyle düştüğü konusunda kesin bir sonuç yok. Bunun araştırması sürüyor, Bölgede herhangi bir sorun yok. Askerlerimiz duruma hakim\" dedi. Başbakan Yıldırım, daha sonra partisinin Manisa il kongresine katılmak üzere kentten ayrıldı. Cavit AKGÜN / MUĞLA (DHA)

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