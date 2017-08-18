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(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım, İngiliz Bakan Duncan'la Türkiye-AB ilişkilerini görüştü

Başbakan Yıldırım, İngiliz Bakan Duncan'la Türkiye-AB ilişkilerini görüştü BAŞBAKAN Binali Yıldırım'la Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan'ın dünkü görüşmesinde Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel

18 Ağustos 2017 20:38

Başbakan Yıldırım, İngiliz Bakan Duncan\'la Türkiye-AB ilişkilerini görüştü BAŞBAKAN Binali Yıldırım\'la Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Amerika\'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan\'ın dünkü görüşmesinde Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Yıldırım\'ın İngiliz Bakan Duncan\'ı kabulünde Birleşik Krallık\'la ikili ilişkiler görüşüldü. Türkiye-AB ilişkileriyle bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede, Birleşik Krallık\'la iyi ilişkiler çerçevesinde üst düzey temasların yoğun bir şekilde sürmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. İngiliz Bakan Duncan ise Birleşik Krallık\'ın, Türkiye\'yle iyi ilişkilerden duyduğu memnuniyeti ve Türkiye\'ye verdiği önemi bir kez daha teyit etti. Görüntü Dökümü ----------------------------- (17 Ağustos Perşembe tarihli) -Başbakan Yıldırım\'ın İngiliz Bakan Duncan\'ı kabulünden görüntüler Haber ANKARA, (DHA)

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