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(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım : Helikopterin düşürüldüğüne yönelik herhangi bir delil, belirti yok (2)

ANKARA (DHA) Başbakan Binali Yıldırım, Belarus'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu

14 Şubat 2018 14:19

ANKARA (DHA) Başbakan Binali Yıldırım, Belarus\'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı\'nda açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım, \"Almanya ile ilişkilerimizi, köklü temellere dayanan dostluk çerçevesinde ilerletmeyi öngörüyoruz, umut ediyoruz. Son zamanlarda Almanya\'nın bölücü terör örgütüne karşı daha kararlı tutumu bu bakımdan ümit vericidir, müspet bir gelişmedir.\" diye konuştu. Milli Mutabakat Komisyonu ile ilgili Başbakan Yıldırım, \"Bu konuda her iki partinin görevlendirilen heyeti çalışmalarını tamamladı. Parti liderleri tarafından son şekli verilecek ve böylece mutabakat metni kamuoyuyla paylaşılmış olacak\" dedi. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin\'de kırıma uğrayan ATAK helikopteri ile ilgili olarak Başbakan Yıldırım, \"Helikopterin düşürüldüğüne yönelik herhangi bir delil, belirti yok. Fakat bütün ihtimalleri gözardı etmeden bir kaza kırım heyeti oluşturuldu silahlı kuvvetleri bünyesinde. Bu çalışma halihazırda devam ediyor, henüz tamamlanmış değil\" diye konuştu. Yunanistan Başbakanı Çipras ile telefon görüşmesine değinen Başbakan Yıldırım, \"Son günlerde Kardak kayalıklarıyla başlayan bu gerilimde bazı ihlaller olmuş ve buna karşılık verilmiştir. Bundan sonrasının daha sakin, karşılıklı anlayış içerisinde ve sürekli iletişim hattının açık olmasıyla, siyasi ve diplomatik alanda çözülmesi yönünde bir mutabakata vardık. Zannediyorum mayıs ayında bir NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı olacak. Bu çerçevede iki ülkenin Genelkurmay Başkanları da bir araya gelip sahadaki bu yaşanan sorunların daha da tırmanmaması için gerekli tedbirleri karşılıklı görüşmüş olacaktır\"

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