(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü (2)

BAŞBAKAN YILDIRIM\'DAN GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA





Nafiz ALBAYRAK /NEW YORK,(DHA) - ABD\'de Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüştükten sonra New York\'a gelen Başbakan Binali Yıldırım New York\'taki temasları kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.





Görüşmenin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan Yıldırım, Guterres ile görüşmesinde bölgesel ve küresel sorunları ele aldıklarını söyledi. Başbakan Yıldırım, \"Özellikle Türkiye\'nin etrafında var olan istikrasızlıkların doğurduğu sonuçların ve göçlerin, mülteci krizinin ortaya koyduğu yükün Türkiye tarafından ne kadar büyük bir fedakarlıkla karşılandığını Sayın Genel Sekreter ifade etti. Tabii bizim burada beklentimiz bütün BM\'ye üye ülkelerin bu yüke ortak olmaları\" dedi.





Yıldırım, görüşmede Myanmar\'da Rohinga Müslümanlarına uygulanan etnik temizlik konusunda BM\'nin daha aktif hareket etmesi ve uluslararası toplumu harekete geçirmesi gerektiğini BM Genel Sekreteri’ne aktardıklarını belirterek, \"Bu konuda bir karar oluşturulma yolu zorlanmalıdır. Oradan evlerinden, yurtlarından uzaklaştırılan o insanlara insanı yardımın BM koordinasyonunda akması hem de o insanların yurtlarına dönmesi gerektiğini belirttik. Onların seslerinin yeterince duyurulamadığını, yalnızca Türkiye\'nin oradaki etnik temizliği dünya kamuoyunun dikkatine getirdiğini ifade ettik\" dedi.





Yıldırım; Suriye, Irak, Libya, Lübnan ve çevre konularına değinilerek, Kıbrıs üzerinde durulduğunu da söyledi.