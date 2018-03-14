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Dünya

(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım Azerbaycan Meclis Başkanı ile görüştü

Ali Kan / Bakü, 14 Mart (DHA) – Başbakan Binali Yıldırım resmi görüşmeler yapmak üzere gittiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Esedov ile birlikte heyetler arası görüşme gerçekleştirdi

14 Mart 2018 19:47

Ali Kan / Bakü, 14 Mart (DHA) – Başbakan Binali Yıldırım resmi görüşmeler yapmak üzere gittiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Esedov ile birlikte heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

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