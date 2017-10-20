T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: Arkadaşlarımız gereğini yapacaklardır. buna inanıyorum

Başbakan Binali Yıldırım, "(Altepe'nin açıklamaları) Arkadaşlarımız gereğini yapacaklardır

20 Ekim 2017 17:12

Başbakan Binali Yıldırım, \"(Altepe\'nin açıklamaları) Arkadaşlarımız gereğini yapacaklardır. Buna inanıyorum\" \"(Öcalan\'ın posterinin Rakka\'ya asılması) Bunu bizden ziyade ABD\'nin değerlendirmesi gerekir\" Haber-Kamera: Enver ALAS - Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA Başbakan Binali Yıldırım, Üsküdar\'da cuma namazı sonrası camiden çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe\'nin açıklamalarının sorulması üzerine Yıldırım, \"Arkadaşlarımız gereğini yapacaklardır. Buna inanıyorum\" dedi. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan\'ın posterinin Rakka\'daki meydana asılmasıyla ilgili soru üzerine Başbakan Yıldırım, \"Bunu bizden ziyade ABD\'nin değerlendirmesi gerekir. Bu görüntüler büyük bir talihsizliktir. Bugüne kadar müttefikimiz olan ABD\'ye hep söyledik. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütünü yok etmek için işbirliği yapmak ne kadar hazin bir sonuca götürdüğünü bu fotoğraf ortaya koymuştur. ABD, YPG ve PYD\'nin terör örgütü olduğunu anlamak için daha neyi bekliyorlar. PKK bölücü başının fotoğrafının orada sergileniyor olması açıkçası ABD, Türkiye müttefik ilişkisine de en büyük zararı vermektedir. Bu davranışıyla ABD terörle işbirliği yapmakla kalmıyor Suriye\'nin de geleceğini tehlikeye atıyor\" diye cevap verdi. ABD vize krizinin sorulması üzerine de Başbakan Yıldırım, \"Dışişleri yetkilileri karşılıklı olarak değerlendiriyorlar. Ümit ederim konu suhuletle bir çözüme ulaşmış olur. Teknik düzeyde çalışmalar devam ediyor\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Başbakan Binali Yıldırım"AltepeArkadaşlarımızBunaRakkaBunuABDEnver ALASCengizDHA Başbakan Binali YıldırımBursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep AltepeYıldırımTerörPKKAbdullahBaşbakan Yıldırım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24