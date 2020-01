(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım: 2018'de 5 bin engelli kardeşimizi işe başlatacağız (2)

Erhan TEKTEN-Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) BAŞBAKAN Binali Yıldrım, bütçeden sosyal desteklere ayrılan kaynağı 15 yılda 27 kat artırdıklarını söyleyerek, \"İnşallah 2018\'de beş bin engelli kardeşimizi işe başlatacağız\" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul\'da düzenlenen \"3 Aralık Dünya Engelliler Günü\" etkinliğine katıldı. Konuşmasına salondakileri selamlayarak başlayan Yıldırım, \"Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Ülkemizdeki ve bütün dünyadaki kardeşlerimizin bu gününü tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Birçok programa katılıyoruz. Ama bu program en fazla duygulandığım programlardan birisi\" dedi. \"YARININA ÜMİTLE BAKIYOR\" \"Unutmayalım inancımız bize bütün insanlara adil ve eşit davranmayı emrediyor. Kültürel kodlarımızda, tarihimizde hiçbir ayrım gözetmeden daima insana hizmet vardır\" diyen Başbakan Yıldırım, \"Özellikle kadınlarımızın, çocuklarımızın, yaşlılarımızın, engelli kardeşlerimizin hayat kalitesinin iyileştirilmesi konusunda apayrı bir hassasiyetimiz var. 15 yıllık iktidar dönemimizde engelli kardeşlerimiz adeta kabuğunu kırdı ve her biri birer başarı hikayesi yazdı; yazmaya devam ediyor. Dört duvar arasından çıkarak engelli kardeşlerimiz toplumun içine girdi ve toplumla kaynaştı. Artık ülkemizde hiçbir engelli kardeşimizin hayal kurmasının önüne kimse engel koyamıyor. Hayalime nasıl ulaşırım korkusu yaşamıyor. Yarınına ümitle bakıyor\" ifadesini kullandı. \"25 MİLYONDAN FAZLA İNSANDAN BAHSEDİYORUZ\" Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: \"Dünyada bugün yaklaşık 7,5 milyardan fazla insan yaşıyor. Bu nüfusun bir milyar civarındaki kısmı öyle ya da böyle herhangi bir engelle karşılaşarak yaşamını sürdürmek zorunda. Ülkemizde ise nüfusumuzun yüzde 7\'sinin engellilerden oluştuğu hesap ediliyor. Bu oranı dikkate aldığımızda aileleriyle birlikte yaklaşık 25 milyon insandan bahsediyoruz. Tarihe baktığımızda Peygamber Efendimizin hayatından bu konuda çıkaracağımız çok ama çok önemli dersler var. O engelli sahabeleri hayatın dışında tutmadan, farklı yöndeki yetenekleriyle değerlendirmiştir.\" \"ENGELLİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK BİRÇOK İŞLER YAPTIK\" \"Son 15 yılda engellilerin yüzünü güldürecek birçok işler yaptık. Gerçekleştirilen reformlarla büyük mesafeler aldık. \" diyen Başbakan Yıldırım, \"Sosyal politikalarımızın eksenine insanı yerleştirdik ve insanın memnuniyetini esas aldık. \'İnsanı yücelt ki devlet yücelsin\'. \'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın\' prensibini asla unutmadık, göz ardı etmedik. Engelli vatandaşlara hizmette yönetim zafiyetini ortadan kaldırdık. Yerel yönetimlerimiz adeta bir zihniyet devrimi yaşadı ve güzel hizmetlere imza attılar. Yasal düzenlemeler de ise işe ilk olarak kanunlarımızdaki aşağılayıcı ifadeleri çıkararak başladık. \'Çürük\', \'sakat\', \'özürlü\' gibi ifadeleri metinlerin dışına attık. 2005\'te Türkiye\'de ilk defa Engelliler Kanunu\'nu biz çıkardık. Engelli kardeşlerimize ayrıcalığı bir insan hakkı olarak anayasal güvenceye aldık. Anayasada böyle bir değişiklik yaptık. Ulaştırma Bakanlığım sırasında ulaştırma ve haberleşme faaliyetlerinin bütün alanlarını engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun hale getirmek için çalışmalar başlattık. Ancak bu konuda henüz istediğimiz yerde değiliz. Kamu kurumları başta olmak üzere bütün kurumlara engellilerimizin hiçbir engel görmeden ulaşması için ne gerekiyorsa yapmaları şart, bunun da bakanlığımız takipçisi olacak\" diye konuştu. \"HER TÜRLÜ GAYRETİ GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ\" \"Bütçeden sosyal desteklere ayrılan kaynağı 15 yılda tam 27 kat artırdık. 1,5 milyardan 38 milyarın üzerine çıkardık. İş-Kur eliyle 15 yılda 366 bin engelliye iş aş sağladık. 2002\'de beş bin civarında devlette engelli çalışırken, bugün bu sayı 50 binin üzerine çıkmıştır. Tam 10 kat artıştan bahsediyoruz\" diyen Başbakan Binali Yıldırım, \"İnşallah 2018\'de beş bin engelli kardeşimizi işe başlatacağız. Biliyorsunuz engellilerin torpille, kayırmayla işe girmesi dönemini sona erdirdik. Merkezi sistemle atama dönemini başlattık. Ve yeni bir düzenleme daha yaptık. Engelli KPSS\'ye girenler hakkı iki yılda yanıyordu, şimdi dört yıla kadar o puanınız geçerli olacak. Tekrar sınava girme ihtiyacı olmayacak. Hayırlı uğurlu olsun. Tabi bütün bunlar oldu, yapıldı, yapılıyor. Yeterli değil. Daha fazlasını yapmak için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz\" şeklinde konuştu.