T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Başbakan Yardımcısı Işık; sepet ördü, pişmaniye çekti

Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, İzmit'te Erzurum Tanıtım Günleri'ne katıldı; sepet örüp, pişmaniye çekti

04 Şubat 2018 19:43

Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, İzmit\'te Erzurum Tanıtım Günleri\'ne katıldı; sepet örüp, pişmaniye çekti. Başbakan Yardımcısı Işık, İzmit\'te, AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları yönetimini ziyaret etti. Ziyaretinde Şırnak\'taki gözlemleri anlatan Işık, \"Cizre, Silopi ve Şırnak merkezde 1 gün boyunca, hatta dün sabaha sarkan çok güzel program yaptık. Ne kadar büyük bir milletin evladı olduğumuzu, bu milletin değerlerinin ne kadar sağlam ve güçlü olduğunu bir kez de Şırnak ziyaretinde görme imkanımız, iliklerimize kadar hissetme imkanımız oldu. Silopi\'de, \'Bakanım ben yazıldım, beni Afrin\'e gönderin\' diyen genç kardeşimize, 80\'in üzerindeki amcalarımızın, teyzelerimizin, Sayın Cumhurbaşkanı\'mıza ve ülkemize duasını gördük. Esnafımızın o yakından gözlerinin içerisinden gelen o samimi dualarını ve desteklerini gördük ve gerçekten bölgede bambaşka bir hava var. O havayı bizzat orada teneffüs etmiş olmanın hem doğrusu gururunu yaşadık hem de sorumluluğumuzun aslında ne kadar büyük olduğunu bir kez daha idrak etmiş olduk\" diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Işık, daha sonra İzmit\'te Uluslararası Fuar Merkezi\'nde düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri\'ni ziyaret etti. Erzurum ve Kocaeli\'nin ortak kültürünün tanıtıldığı fuarda, stantların hepsini tek tek dolaşan Işık, Karamürsel sepetinin tanıtıldığı stantta sepet örerken, Hereke halısı işlenen diğer stantta ilmek attı. Işık, pişmaniye çekenlerin arasına katılarak, pişmaniye de çekti. Stantlardan birinde Erzurum\'un ünlü Oltu taşından yapılmış tespihlerden satın alan Başbakan Yardımcısı Işık, cağ kebabının tadına baktı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dinçer AKBİRUğur AYDINİZMİTKocaeli DHABAŞBAKAN Yardımcısı Fikri IşıkErzurum Tanıtım GünleriBaşbakan Yardımcısı IşıkAK Parti Kocaeli Gençlik KollarıZiyaretindeIşıkSilopiNeAfrinSayın Cumhurbaşkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24