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(Görüntülü Haber) Başbakan Yardımcısı Işık Kudüs'ü hiç kimse politika malzemesi yapmasın

Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN İZMİT(Kocaeli), (DHA) - AŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesine tepki göstererek, Kudüs'ü hiç kimse politika malzemesi yapmasın

08 Aralık 2017 19:52

Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN İZMİT(Kocaeli), (DHA) - AŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak kabul etmesine tepki göstererek, Kudüs\'ü hiç kimse politika malzemesi yapmasın. Haddin aşılması çok daha büyük acıları, çok daha büyük sıkıntıları beraberinde getirecektir dedi. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ek binasının temel atma törenine ve Sağlık Bakanlığı\'nın tahsis ettiği radyasyon onkoloji linear akseleratör radyoterapi cihazının hizmete girişi nedeniyle düzenlenen törene Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, ilçe belediye başkanları, siyasi parti il başkanları ve vatandaşlar katıldı. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık törende yaptığı konuşmada, Kudüs\'ün ABD tarafından başkent olarak kabul edilmesinin bölgenin yeniden ateş, barut, kan ve gözyaşı sarmalına gireceğini söyleyerek, Son günlerde bölgede barış gayretlerine adeta sekte vuran, barış gayretlerine darbe indiren Amerikan iç politikasında iyice sıkışan Sayın Trump, bir anda İsrail\'in başkenti olarak Kudüs ile ilgili talihsiz açıklama yaptı. Bu kesinlikle sadece Müslümanlar için değil, Hıristiyanlar için de, Yahudiler için de Kudüs\'ün statüsünün değiştirilmesi anlamına gelir. Bu bir emrivakidir. Bu emrivaki bölgede çok uzun süreli bir kargaşayı beraberinde getirir. Burada adeta bölge yeniden ateş, barut, kan ve gözyaşı sarmalına döner dedi. Başbakan Yardımcısı Işık, Kudüs konusunda kimsenin haddini aşmaması gerektiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü Onun için Amerika Birleşik Devletleri\'ne özellikle söylediğimiz bu mesele iç politikanın bir uzantısı olarak ele alınabilecek bir mesele değildir. Bu mesele sadece bölgeyi değil, dünyayı, dünyanın tamamını çok ciddi sıkıntılara sevk edecek, çok ciddi sıkıntıların oluşmasına sebep olacak bir meseledir. Onun için sözümüz, söyleyeceğimiz Kudüs konusunda kimse haddi aşmasın. Haddin aşılması çok daha büyük acıları, çok daha büyük sıkıntıları beraberinde getirecektir. Buradan bir kez daha herkese sağduyu çağrısı yapıyoruz. Diyoruz ki aman ha Kudüs\'ü hiç kimse politika malzemesi yapmasın. Ne kendi iç politikasında sıkışanlar Kudüs\'e sarılsın, ne de kimse Kudüs\'ün 3 semavi dinin de o kutsal mekanını özellikle kendi siyasi çıkarlarına alet etsin

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