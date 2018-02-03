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(Görüntülü Haber) Başbakan Yardımcısı Işık: Gerekirse hep birlikte gideceğiz

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde incelemelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, yanına gelen ve Afrin'e yönelik düzenlenen operasyona gönüllü olarak gitmek isteyen bir kişiye, "TSK gerekeni yapıyor

03 Şubat 2018 01:37

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesinde incelemelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, yanına gelen ve Afrin\'e yönelik düzenlenen operasyona gönüllü olarak gitmek isteyen bir kişiye, \"TSK gerekeni yapıyor. Gerekirse hep birlikte gideceğiz\" diye karşılık verdi. 

Silopi ilçesindeki TOKİ konutlarında incelemelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, evlerine taşınan aileleri ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Burada bir eve misafir olan Işık, ev sahibi Meryem Aktı ile sohbet etti. Mağdur vatandaşın huzur içerisinde konforlu evlerde oturması için çaba gösterdiklerini belirten Işık, \"Yeni eviniz hayırlı olsun, güle güle oturun. Bu memleket çok çile çekti\" dedi.

Ev sahibi Meryem Aktı ise, 200 metrekarelik eve kavuşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, \"Allah devletimizden razı olsun. Yeni evimiz, yıkılan evimizden çok daha güzel\" ifadesini kullandı.

Törenin ardından esnaf ziyaretinde bulunan Işık\'ın yanına gelen iki çocuk babası 24 yaşındaki Hasan Kanıt, teröristlerle mücadele etmek için gönüllü olarak TSK\'nın Afrin\'de yürüttüğü harekata katılmak istediğini belirterek, \"Afrin’e gönüllü olarak gitmek istiyorum. İki çocuk babasıyım onların geleceği için teröristlere karşı vatanımı muhafaza edip, onlarla savaşmak istiyorum\" diye konuştu. Bakan Işık, da, \"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gerekeni yapıyor ama gerektiğinde hep birlikte gideceğiz. Sizin gibi vatan evlatları olunca devletimizin sırtı yere gelmez\" diye cevap verdi. 

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