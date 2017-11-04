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(Görüntülü Haber) Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'ndan Başkan Altaş'a ziyaret

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret edip, 'Hayırlı olsun' dileklerini iletti

04 Kasım 2017 19:42

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na seçilen Alinur Aktaş\'ı makamında ziyaret edip, \'Hayırlı olsun\' dileklerini iletti. Başbakan Yardımcısı Çavuoğlu, \"Bugün muhalefet partililerin ilçe kongrelerinde yumrukların havada uçuştuğu, sandalyelerin havada olduğu bir yerde, AK Parti\'de inanılmaz değişimler yaşanıyor\" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri ile Recep Altepe\'nin istifasından sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na seçilen Alinur Aktaş\'ı makamında ziyaret ederek, \"Hayırlı olsun\" dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı\'nın yapılan istişareler sonunda belirlendiğini söyleyen Çavuşoğlu, şöyle dedi:

\"Bugün muhalefet partililerin ilçe kongrelerinde yumrukların havada uçuştuğu, sandalyelerin havada olduğu bir yerde, AK Parti\'de inanılmaz değişimler yaşanıyor. Bunların hepsi sulh ve sükunet içerisinde gerçekleşiyor. Bu bir erdemdir. Başka partilerin il delegelerinin seçimleri sırasında, gizli kayıtlı kameraların görüntülerin yayınlandığı, kavgaların olduğu yerde Bursa\'da bu büyük değişim büyük bir ittifakla gerçekleşiyor. Bu bizim partimizin bu millete olan hizmet aşkını ve dava duyarlılığını gösteren önemli faktördür.\"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, \"2 Kasım tarihinden itibaren hizmetlerimizi daha üst standartlara çıkarmak için uğraşıyoruz. Bağlı şirketlerimizle, marka şehrimiz Bursa\'da, ulaşım başta olmak üzere tüm projeleri hayata geçireceğiz\" diye konuştu.

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