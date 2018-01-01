(Görüntülü Haber) Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, yeni yıla polislerle girdi

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa\'da yeni yıla esnafı ziyaret ederek ve görevi başındaki polislerle beraber girdi. Çavuşoğlu, \"2018 bizim için 2017 yılından daha da iyi ve güçlü olacağımız bir yıl olacak bundan hiç şüphemiz yok. Bütün hazırlıklarımız bu çerçevede gerçekleştiriliyor.\" dedi. Yeni yıla Bursa\'da giren Başbakan Yarımcısı Hakan Çavuşoğlu, Atatürk Caddesi\'nde esnafı ziyaret ettikten sonra, Çekirge Polis Merkezi\'ne giderek, görevi başındaki polisleri yeni yılını kutladı. Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak\'ın Polis Merkezi önünde karşıladığı Çavuşoğlu\'na, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve milletvekilleri eşlik etti. Çekirge Polis Merkezinde konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, şöyle dedi: \"Yeni yılınızı tebrik ediyorum. Tabii en önemli konu kötü alışkanlıkları madde bağımlıkları ile ilgili olarak son dönemlerde Bursa\'daki polisimizin bütün birimleri ile beraber sahada ve masa başında verilen mücadeleler neticesinde önemli sonuçlara ve neticelere ulaştığımızın farkındayız. Bu anlamda Türkiye\'de mücadele konusunda Bursamız\'ın ikinci sırada yer aldığını da biliyorum. Bu bakımdan görev yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Netice itibari ile geleceğimiz ve istikbalimiz olarak nitelendirdiğimiz genç nesillerimizin bu tür kapanların tuzağına maruz kalması çok acı verici ama bunlarla mücadele etmek tabi ki tek boyutlu olarak güvenlik görevlilerimizin uhdesindeki bir konu değil. Bu işin sosyal, ekonomik, güvenlik, rehabilitasyon ve sağlık gibi faktörleri var. Hükümetimiz bu noktada bir uyuşturucuyla mücadele üst kurulu oluşturdu. Uzun süredir bunun çalışmaları gerçekleştiriliyor. Sonuç aşamasına yaklaşılmış durumda bir eylem planı çerçevesinde gerek güvenlik bakımından gerek yasal mevzuat bakımından gerekse rehabilitasyon sağlık noktasında yapılacak işlerle atılacak adımlarla ilgili bir eylem planı hazırlayacak. Ben tabi burada yılbaşı gecesi birçok insan bu akşam evinde veyahut dostları ile birlikte bu geceyi kutlarken, anarken, ne derseniz deyin polis arkadaşlarımızın ailelerinden ayrı görev başında olmaları sebebi ile bu akşam sizleri ziyaret ettim. Onlara destek ve güç vermek için, onları unutmadığımızı yaptıkları görevin ne kadar ulvi bir amaca matuf olduğunu anlatmak için buraya geldim. Çok teşekkür ediyorum bu vesile ile Türkiye\'mizin yeni yılını tebrik ediyorum.\" Geride kalan 2017\'de acı tatlı günlerin olduğunu belirten Çavuşoğlu, \"Kayıplarımız oldu. Özellikle bu manada şehitlerimize Allahtan rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize hayırlı ve uzun sağlıklı ömürler niyaz ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti çok güçlü bir devlet, Türkiye gittikçe güçlenen bir devlet. Her ne yaşanıyor veya yaşatılmaya çalışılıyorsa bunların üzerinden rahatlıkla gelebilecek bir güce sahibiz. 2018 yılı bizim için 2017 yılından daha da iyi ve güçlü olacağımız bir yıl olacak bundan hiç şüphemiz yok. Bütün hazırlıklarımız bu çerçevede gerçekleştiriliyor. Uluslararası planda ve yurt içinde attığımız adımlar geliştirdiğimiz siyaset ve politikalar bunun belgesi. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve sayın Başbakanımızın da öncülüğünde Allah nasip ederse 2018 yılında milletimizin huzur ve refahını geliştirmek muasır medeniyetler seviyesinin üzerine de çıkarmak gibi bir hedefimiz olan Türkiye\'yi bu noktada bir basamak daha yükseltmek için elimizden geleni yapacağız.\" diye konuştu. \"İNŞALLAH SAVAŞSIZ BİR YIL OLUR\" Tüm Bursalıların yeni yılını kutladığını ifade eden başkan Aktaş, 2018\'in Türkiye ve insanlık için hayırlara vesile olan, felake ve savaş, kan, gözyaşının olmadığı huzurlu bir yıl olmasını dilediğini anlatırken, \"Özellikle ülkemizin etrafındaki sıkıntıları biliyoruz. Bununda ülkemize tesirlerini biliyoruz inşallah bunların hiç olmadığı bir yıl olur. Bu akşam bir dizi ziyaretler yaptık, halkımızla selamlaştık, tokalaştık. tabi insanlar çok mutlu gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. Belki de tatil akşamının heyecanı da var tabi insanlarda çünkü nihayetinde yarın mesai yok tatil temennimiz ümidimiz sorun olmadan herkes evinde çoluk çocuğunun yanında kazasız belasız bir sene geçirsin gün geçirsin ama takdir edersiniz ki birileri de hastanede şifa arıyorlar şifa arayanlara şifa dileklerimizi ifade ettik.\" dedi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Çekirge Polis Merkezi\'ni ziyaretinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi ve Zübeyde Hanım Kadın Doğumevi\'nde yatan hastaları ziyaret etti.