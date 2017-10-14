(Görüntülü Haber) Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: İnegöl'e gelin, mobilyanın en iyisini alın

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa\'nın İnegöl İlçesi\'nde bu yıl kurulan Ertuğrulgazi Caddesi Mobilyacılar Derneği\'nce ilki düzenlenen Mobilya İndirim Festivali\'nin açılışına katıldı. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, \"İnegöl\'e gelin, mobilyanın en iyisini alın\" dedi.



İnegöl Mobilya İndirim Festivali\'nin açılışına, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ile çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, mobilya almak isteyenlere, \"İnegöl\'e gelin, mobilyanın en iyisini alın\" çağrısı yaptı. \"İnegöl, mobilyası, tarımı, kültürü, turizmi ile Türkiye’nin önemli merkezlerinden bir olma yolunda ilerliyor\" diyen Çavuşoğlu şunları söyledi:



\"Mobilyacı 100 esnafımız bir araya gelerek bu caddede bir festival düzenleme kararı aldılar. İnsanımız, sektörümüz ve milletimiz için iç aydınlatan bir etkinlik. Ertuğrulgazi Caddesi esasen mobilyanın İnegöl’de doğduğu bir caddedir. Belediye Başkanımız esnafımızın talebi doğrultusunda Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi ibaresini ekleyerek farkındalık katmışlar. Çok modern bir görüntüyü yansıtan mobilya merkezini andıran bir caddedeyiz. İnegöl, nüfusu, istihdam potansiyeli, sanayisi ile gerçekten önemli katkılar sunuyor. İnegöl’de bin 600 mobilya firması var ve 30 binin üzerinde istihdam sağlıyorlar. 30 bin çalışanın hiçbir şekilde maaşının asgari ücret seviyesinde olmadığı ve buna rağmen İnegöl\'de işsizliğin sıfır olduğu, ara işçilere de çok fazla ihtiyaç duyulduğu bir yer. Mesleki teknik merkezlerimiz ve okullarımızda ihtiyaç duyulan ara eleman statüsündeki kardeşlerimizi İnegöl\'ümüze, Bursa\'mıza kazandırmaya devam edeceğiz. İnegöl 1 milyar dolarlık ticaret hacmi ile önemli bir merkez. Hükümet olarak, yerel yönetimler olarak bu alanda yapılacak tüm faaliyetlere destek verdik, desteğimizi artırarak sürdüreceğiz.\"



\"30 BİN İSTİHDAM\"



Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, yaptığı konuşmada, \"Ertuğrulgazi Caddesi kendini yeniliyor, yeni vizyonlar koyuyor. Belediye Meclisi olarak burayı Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi olarak değiştirdik. Bugün onun da törenini yapıyoruz. Kat edeceğimiz çok mesafe var. MODEF EXPO’nun açılışını yapacağız. Türk mobilya sektörüne, ihracatımıza çok büyük değerler katacak. Burada çok önemli markalar var. Mobilya ve ağaç sektöründe 30 bin istihdam var. Bunları artırıp daha ileriye taşımak istiyoruz.\"



Ertuğrulgazi Caddesi Mobilyacılar Derneği Başkanı Bahadır Bayraktar\'ın da konuşmasından sonra Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve beraberindeki ekip, yüzde 30-50 oranında indirim yapan işyerlerini ziyaret etti. Bir esnaf ile mobilya için pazarlık da yapan Çavuşoğlu, dün gece yanan işyerine giderek inceleme yaptıktan sonra, işyeri sahibi Vefa Er\'e \'Geçmiş olsun\' dileklerini iletti.

