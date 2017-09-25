(Görüntülü Haber) Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Gençler, uyanık olun

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da özel bir okulun açılışına katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, okul çağındaki gençlere, \"Gençlerimiz uyanık olmalıdır. Hele hele 15 Temmuz\'u görmüş bir gençlik daha bir sorumluluk sahibi davranmalı, her türlü aldatmacaya karşı teyakkuzda olmalıdır\" uyarısında bulundu. Bursa\'nın Kestel İlçesi\'nde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Fen ve Teknoloji Liseli olarak bu yıl eğitime başlayan özel bir okulun açılış törenine katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, gençlere seslendi. Çavuşoğlu, dünyada çok büyük bir medeniyet kavgası görüldüğünü vurgularken, şöyle dedi: \"Bir tarafta beraber insanca yaşama medeniyeti, birlik medeniyeti. Bu medeniyet ırkı, dini, dili ve cinsiyeti ne olursa olsun bir insanın ölümünü kainatın ölümü, bir insanın kurtuluşunu kainatın kurtuluşu olarak görür. Bu bir inşa medeniyetidir. Diğer tarafta ise menfaati için öldürmeyi, öldürenlere sponsor olmayı geçim kaynağı olarak görenler var. Akan kana, öldürülen mazluma, yakılan kadınlara, zehirlenen çocuklara aldırmayan zalimler var. Bu da bir yıkım anlayışıdır.\" Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, konuşmasının devamında 15 Temmuz dönemini gören neslin sorumluluk sahibi olması gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, \"15 Temmuz\'u görmüş bir gençlik daha bir sorumluluk sahibi davranmalı, her türlü aldatmacaya karşı teyakkuzda olmalıdır. Bir kere sizler aklınızı kendi ceplerine koymanızı isteyenlere karşı mutlaka dikkatli olmalısınız.Soru soranların, sorgulayanların, araştırma yapanların hoş karşılanmadığı, ayıplandığı yerlerden lütfen uzak durunuz. Bakın atasözümüz var. Ne diyor; Akıl kişiye sermayedir. Bu sermayeyi çok iyi kullanın sevgili öğrenciler. Unutmayın ki FETÖ gibi, PKK gibi bir çok kirli el, farklı terör örgütleri sizlerden bu sermayeyi çalmak istiyor. Bugün Pensilvanya\'da yaşayan FETÖ elebaşı bu sermayeler üzerinden çaldıklarıyla kendine bir servet yapmış, ABD\'de sefa sürmenin peşindedir. Bizim gençliğimizin 15 Temmuz\'da ortaya koydukları gibi bu hırsızlara meydanı bırakmayacağına inancım tamdır\" dedi.