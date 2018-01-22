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(Görüntülü Haber) Başbakan Yardımcısı Akdağ Türkiye gereğini yapıyor

Akdağ, zeytin ağacından dal kopardı KİLİS (DHA) Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile birlikte Suriye sınırındaki Kilis'i ziyaret etti

22 Ocak 2018 15:54

Akdağ, zeytin ağacından dal kopardı KİLİS (DHA) Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile birlikte Suriye sınırındaki Kilis\'i ziyaret etti. Vali Mehmet Tekinarslan ile görüşen Akdağ, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda kentin sorunlarını dinledi. Toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Akdağ, Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik \'Zeytin Dalı\' harekatını değerlendirdi. Türkiye\'nin kendi sınırlarını ve vatandaşlarını terör saldırılarından korumak için \'Zeytin Dalı\' harekatını başlattığını belirten Akdağ, Gerçekten sayın Cumhurbaşkanımızın kuvvetli iradesi ile Türkiye Cumhuriyeti devleti şu anda gerekeni yapıyor. Daha önce de ifade ettik hükümet olarak, müttefiklerimizden ve dostlarımızdan bütün bu hususlarda hem anlayış hem destek bekliyoruz. Bu anlayış ve desteği göstermeyecekleri için de gölge etmesinler dedi. Harekatın mükemmel şekilde gerçekleştiğini ifade eden Akdağ, şunları söyledi Bu hareket başlamadan önce Kilis\'imize bir çok saldırı gerçekleşti. Terör örgütleri attıkları roketlerle Kilis\'e halkımızın malına ve canına zarar verdi. Türkiye Cumhuriyet devleti buna müsaade etmez, edemez. Nitekim Afrin harekatı başladıktan sonra da 21 Ocak\'ta 01.40 atılan füzelerle, yine ertesi gün akşam atılan roketlerle vatandaşlarımız yaralandı. Onların evlerine zarar verdi. Tabiki karşılığı misliyle verildi, verilmeye devam edecek. Yaralanan kardeşlerimizden birinin durumu ciddi. Rabbim ordumuzu muzaffer kılsın. Gerçekten sayın Cumhurbaşkanımızın kuvvetli iradesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu anda gerekeni yapıyor. Daha önce de ifade ettik hükümet olarak, müttefiklerimizden ve dostlarımızdan bütün bu hususlarda hem anlayış, hem destek bekliyoruz. Bu anlayış ve desteği göstermeyecekleri için de gölge etmesinler. Biz bu terör örgütlerinin haddini bildirmeye muktediriz ve bu hareket sivilleri korkuturken, terör karşıda demir yumruğunu göstermeye devam edecek. Hassasiyetlerinden dolayı Kilislilere teşekkür eden Akdağ, BM Güvenlik Konseyinin Afrin için toplanacak olması ile ilgili de Burada sağduyunun hakim olacağına inanıyorum diye konuştu. Akdağ, esnaf ziyareti sonrası kent merkezindeki zeytin ağacının dalını koparıp salladı.

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