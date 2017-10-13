(Görüntülü Haber) Başbakan Yardımcısı Akdağ: Kentsel dönüşüm meselesini deprem riskini azaltma meselesi olarak görüyoruz

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-BAŞBAKAN Yardımcısı Recep Akdağ, İstanbul Afet Farkındalık ve Hazırlık Toplantısı\' yaptığı konuşmada, \"Kentsel dönüşüm meselesini ben de, Çevre Şehircilik Bakanımız da deprem riskini azaltma meselesi olarak görüyoruz. Önceliklerimiz deprem açısından riskli alanlar ya da deprem açısından riskli binalardır. Bunları dönüştürme hususunda daha hızlı davranacağız\" dedi.



Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü\'nde düzenlenen İstanbul Afet Farkındalık ve Hazırlık Toplantısı\'na katıldı. Akdağ, toplantının sonunda açıklamalarda bulundu. Toplantıda görüşülen konulara dair açıklama yapan Akdağ, \"Bütün yapılan güzel çalışmalara rağmen koordinasyonu daha da güçlendirmek gerekiyor. Oluşturulan stratejileri zaman çizelgeli performans göstergeleriyle geliştirmek gerekiyor. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde bunu gerçekleştirerek 2018\'e her kurumun sorumluluğunun net olarak belirlendiği bunun bir takvimle beraber yerli yerine oturtulduğu bir planı geliştireceğiz\" dedi.





\"İKİ ADET AFET EĞİTİM MERKEZİ PLANLIYORUZ\"



Recep Akdağ, İstanbul\'a içerisinde simulasyonların da olduğu iki adet afet eğitim merkezi kuracaklarını belirterek şöyle devam etti: Bir deprem ya da başka büyük bir afet sırasında iletişim çok önemli. İstanbul\'da uydu sistemlerinin ekipmanları alınmış durumda. Uzaya direkt bağlanmakla ilgili Türksat\'la görüşmeler yapacağız. En kısa zamanda bu bağlantıyı mevcut ekipmanla kuracağız. Şu an telsiz ile bir bağlantı kurulmuş ama uydu açısından gerçekleştirmemiz gerekiyor. İstanbul\'da okullar büyük ölçüde dönüştürülmüş durumda. Hastanelerde de çok büyük adımlar atıldı. Bir kaç büyük hastanenin inşaatı önümüzdeki sene bitecek. İki adet afet eğitim merkezi planlıyoruz. Bu merkezi İl Afet Müdürlüğümüzle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi birlikte gerçekleştirecek. Buralarda simulasyon yapılabilecek gelişmiş ekipmanlar olacak. Biri Anadolu diğeri Avrupa yakasında olacak. Yurt binaları çok önemli. Bir tek Abdi İpekçi Yurdu\'nun yapılması yolda. Diğer öğrenci yurtları ihtiyacı görecek şekilde İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) tarafından düzeltilmiş durumda.





\"ÖNCELİKLERİMİZ DEPREM AÇISINDAN RİSKLİ ALANLAR, RİSKLİ BİNALARDIR\"



Akdağ İstanbul\'da yapılan kentsel dönüşüm hakkında ise şunları söyledi: 2001 öncesi yönetmelikten daha önce yapılan binalarda riskin daha fazla olduğunu biliyoruz. Çevre, Şehircilik Bakanlığımız ve İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle işbirliği halinde bugüne kadar riskli alanlar ve riskli binalarla ilgili olarak yapılmış çalışmaları bir araştırmayla pekiştirmeyi düşünüyoruz. Riskin tam büyüklüğünü görmek açısından. Çünkü bir şekilde hükümet olarak İstanbul\'da bugüne kadar depremsellik açısından yenilenmesi gereken binalara, bu süreci hızlandırarak bir dönüşüm aşamasındayız. Kentsel dönüşüm meselesini bende, Çevre Şehircilik Bakanımız da deprem riskini azaltma meselesi olarak görüyoruz. Önceliklerimiz deprem açısından riskli alanlar ya da deprem açısından riskli binalardır. Bunları dönüştürme hususunda daha hızlı davranacağız.



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