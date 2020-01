(Görüntülü Haber) Başbakan: (Trump'ın YPG' ye silah verilmeyeceği sözü) Beklentimiz bir an önce bu ortaklığı sona erdirmeleri

BAŞBAKAN YILDIRIM: (TRUMP\'IN YPG\'YE SİLAH VERİLMEYECEĞİ SÖZÜ) BEKLENTİMİZ BİR AN ÖNCE BU ORTAKLIĞI SONA ERDİRMELERİ * Başbakan Binali Yıldırım, \"Söz verdiğine göre değerlendirilecek bir konu yok. Zaten başından beri biz orada DEAŞ terör örgütüyle mücadele için PKK\'nın kuzenleri yeğenleri olan PYD ve YPG ile bir olup onlara karşı mücadele etmenin doğru bir seçim olmadığını hep söyledik\" \"DEAŞ da temizlendiğine göre artık böyle bir mecburiyet de ortadan kalkmış durumda. Beklentimiz bir an önce bu ortaklığı sona erdirmeleri ve gerçek ortaklarına, müttefiklerine geri dönmeleri\" Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere ziyareti öncesi Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda açıklama yaptı. \"Bugün beraberinde arkadaşlarla birlikte Birleşik Krallığa resmi bir ziyaret gerçekleştiriyoruz\" diyen Başbakan Yıldırım, \"Ziyareti Birleşik Krallık Başbakanı SayınTheresa May\'ın daveti üzerine yapıyoruz. Bu ziyarette esas itibariyle iki önemli başlık var; bir tanesi Birleşik Krallıkla Türkiye arasındaki ikili ilişkileri bütün boyutuyla ele almak. Karşılıklı ticaret hacmimiz son bir iki yıl içerisinde başka ülkelere karşılık artarak devam ediyor. Özellikle savunma sanayinde TFX projesini yapmak üzere bu yılın içerisinde bir anlaşma gerçekleştirmiştik. Bu projenin bundan sonraki evrelerini de ele alacağız. Ayrıca Suriye başta olmak üzere bölgesel konularda müzakereler yapacağız. En son Sayın Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı ve İran Cumhurbaşkanı\'nın katıldığı Soçi toplantısının sonuçlarını değerlendireceğiz. Soçi görüşmelerinin Birleşmiş Milletler şemsiyesinde Cenevre\'de kalıca barışa giden yolu açan en önemli süreç olduğunu bütün taraflar kabul ediyor. Bu çerçevede Suriye ve Irak\'ta iç savaşın tamamen sona erdirilmesi, aynı zamanda bütün terör örgütlerinden bu toprakların arındırılması, bütün etnik kimliklerin katılacağı yeni Suriye devletinin teşkili ve Irak\'ta referandum sonucu ortaya çıkan durumun değerlendirilmesi ve Türkiye-Irak ilişkilerinin bundan sonraki seyri konularını bölgede Birleşik Krallıkla Türkiye\'nin yapabileceği iş birliğini kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca bugün ve yarın devam edecek bu ziyaretimizde özellikle Birleşik Krallıktaki yatırımcılar ve iş dünyasının temsilcileriyle de bir araya gelme fırsatımız olacak\" dedi. \"DEAŞ DA TEMİZLENDİĞİNE GÖRE...\" Bir basın mensubunun \"Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Bu görüşmenin ardından Amerika\'nın artık YPG, PYD\'ye silah vermeyeceğinin sözünü verdiği açıklandı. Sizin bu konudaki değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?\" şeklindeki soruya Başbakan Yıldırım, \"Söz verdiğine göre değerlendirilecek bir konu yok. Zaten başından beri biz orada DEAŞ terör örgütüyle mücadele için PKK\'nın kuzenleri yeğenleri olan PYD ve YPG ile bir olup onlara karşı mücadele etmenin doğru bir seçim olmadığını hep söyledik. Dostumuz ve müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri her defasında bize bunun bir tercih değil bir mecburiyet olduğunu söylediler. DEAŞ da temizlendiğine göre artık böyle bir mecburiyet de ortadan kalkmış durumda. Beklentimiz bir an önce bu ortaklığı sona erdirmeleri ve gerçek ortaklarına, müttefiklerine geri dönmeleri\" diye cevap verdi. Görüntü Dökümü: ------------------------ -Başbakan\'ın açıklaması -Genel ve detaylar