(Görüntülü Haber) Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de 3 stadın temelini attı (2)

Taylan YILDIRIM - Mustafa OĞUZ - Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)- İZMİR\'de bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Buca\'daki Yasin Börü Gençlik Merkezi\'nin açılışını yapıp; Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarının temelini attı. Başbakan Binali Yıldırım, İzmir\'in kurtuluş günü törenlerinden sonra Buca\'ya geçti. Burada yapımı tamamlanan Yasin Börü Gençlik Merkezi\'nin önünde kalabalığa seslenen Başbakan Binali Yıldırım, ilk olarak Selçuk ve Torbalı\'daki açılışları anlattı. İzmir milletvekili seçildiği zaman 35 proje sözü verdiklerini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, \"Peki İzmirli takip ediyor değil mi? Bu projelerin 8 tanesi bitti. 14\'ü halen devam ediyor. Diğerlerinin proje çalışmaları yapılıyor. İZBAN bunlardan biri. Konak Tüneli, Havaalanı bir başka proje. İzmir\'in çılgın projesini de hazırladık. Nasıl İstanbul\'un Marmaray\'ı varsa İzmir\'in Körfez geçişi var. Körfezi kuzeyden güneye denizin altından ve üstünden geçecek muazzam bir proje. İzmir isteyince bizde bu projede düğmeye basacağız. Bu geçiş tamamlanınca bütün çevre yolunu dolanmak ortadan kalkıyor. 6 dakikada Çiğli\'den Narlıdere\'ye, Balçova\'ya geçiş mümkün hale geliyor. Bizim işimiz hizmet gücümüz millet. Siyaset bizim için millete hizmet anlamına geliyor. İzmir isteyecek biz de yapacağız\" dedi. YASİN BÖRÜ\'YÜ ANDI Buca\'da gençlik merkezinin açılışını yapacaklarını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, \"Gençlik merkezi ismine dikkatinizi çekmek istiyorum. Yasin Börü Gençilik Merkezi. Kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Alçak bölücü PKK terör örgütünün bayramda kurban eti dağıtan 16 yaşındaki genç yavrumuzu nasıl vahşi bir şekilde katlettiğini (2014 yılında Diyarbakır\'da öldürülmüştü) gün gibi hatırlıyoruz. Onun ismi Buca\'da bu spor merkezinde yaşayacak. Yasin Börü ismini buraya koyarken şunu düşündük. Dedik ki, bu ülke birliğini, beraberliğini kardeşliğini daima sürdürecektir. Bölücülere, FETÖ\'cülere, DEAŞ\'çılara asla fırsat vermeyecektir. İzmir, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin sembol şehridir. Genç yaşta alçak bölücüler tarafından katledilen Yasin Börü\'nün ismi Buca\'da yaşayacak. Gençlerimizi karanlık hesapların kurbanı olarak artık görmek istemiyoruz\" dedi. STATLARIN TEMELİNİ ATTI Buca\'da İzmir\'in Alsancak, Karşıyaka ve Göztepe statlarının temelini de atan Başbakan Binali Yıldırım, \"İzmir\'in 100 yıllık tarihi geçmişi olan kulüplerin statlarının temelini de Buca\'da atıyoruz. Bucaspor\'un tabii gönlümüzde ayrı bir yeri var. Buca\'nın stadı var. Onlar kendi aralarında anlaşamadılar. Nerede temel atalım? Karşıyaka\'da atalım dedik, Göztepe olmaz dedi, Göztepe\'de atalım, Altay olmaz dedi. Biz dedik ki tarafsız Buca\'da bu temeli atalım. Böylece tatlıya bağlayalım. İzmir\'in kurtuluş günü Türk futbolu için de İzmir futbolu içinde önemli bir gün. Özlemle beklenen bu statlar bugüne kolaylıkla gelmedi. Türlü engellerle karşılaştık. Engel engel engel ve nihayet bütün engelleri bütün mahkemeleri hallederek bugünlere geldik. İzmir\'de iş yapıyoruz ama gelin bir de bize sorun, maalesef İzmir\'e çivi çakmayanlar yapılan hizmetlere de engel olmaktan geri durmuyor\" diye konuştu. 3 STAT 400 MİLYON LİRAYA MALOLACAK Konuşmasında, ekonomide sporda, sanatta, gençleri artık ön planda görmek istediklerini de vurgulayan Başbakan Binali Yıldırım şöyle devam etti: \"Onların gelişmelerini sağlayacak her türlü alt yapıyı, imkanı sunmaya çalışıyor, bunun için seferber oluyoruz. 15 yıl boyunca AK Parti hükümetleri 80 ilde olduğu gibi İzmir\'in gençlerine de büyük hizmetler verdi. İzmir\'de futbola gönül verenler için önemli tarihi bir gün, yıllar boyunca Türk futboluna hizmet edecek. Az sonra ilk kazmasını vurularak, İzmir takımları bu statlarda hepimize gurur veren o anlı şanlı geçmiş yıllarını tekrar yaşatacak. Göztepe 2016 - 2017 yılında süper lige çıktı. Tebrik ediyoruz. Göztepe İzmir\'i süper ligde temsil edecek. İstedik ki Akdeniz oyunlarına ev sahipliği yapan İzmir\'e yakışan stadyumlar olsun. İzmir taraftarı takımının maçlarını en güzel statlarda izlesin. Temelini atacağımız üç stadyumun yerine UEFA standartlarında Türkiye\'nin hak ettiği stadyumları kazandırmak içini harekete geçtik. Yapılan iyileştirme çalışmalarının yeterli olmadığını gördük. Alınan tedbirlerin sonucu yeniden stadyumları sıfırdan yapmaya karar verdik. Alsancak Stadyumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı uhdesinde, Karşıyaka ve Göztepe stadyumları TOKİ ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle yapılacak. Üç stada toplam 400 milyon liraya mal olacak. Helalihoş olsun. Bazı nedenlerden dolayı maalesef bu iş engellendi. Belediyeler bunu mahkemelere taşıdı. Mahkemeler uzun süreler aldı. Bütün engelleri nihayet hallettik. Şimdi temelini atıyoruz. Alsancak Stadı 14 bin, Göztepe 20 bin, Karşıyaka 15 bin seyirci kapasitesi olacak. Üç stadyumu İzmir\'e kazandıracağız. Türkiye\'de gençlik adına çok büyük projeler devam ediyor.\" AÇILIŞLAR İÇİNİ TARİH SÖZÜ ALDI Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasından sonra sırasıyla Alsancak Stadı\'na bağlandı. Burada sözleşme gereği 2019 yılının Mayıs ayında teslim edilmesi gereken stadın 2019 yılının Şubat ayında, ligin ikinci yarısına yetiştirilmesini istedi. Yüklenici firmadan söz aldı. Ardından Göztepe Stadı\'na bağlanıldı. Başbakan Yıldırım, burada da sözleşmede 700 günde teslim edileceği bilgisinin olduğunu belirterek, bunun da Alsancak Stadı gibi 2019 yılının Şubat ayında açılmasını istedi. Temel atmada son bağlanılan yer ise Karşıyaka Stadı oldu. Karşıyaka Stadı\'nın da takımın kuruluş tarihini simgelemesi için 19.12.2018 tarihinde bitirilmesi istendi. Başbakan Yıldırım da bunun sağlanması talimatını verdi. Temel atma töreninden sonra Başbakan Binali Yıldırım, buradan ayrıldı.