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(Görüntülü Haber) Başbakan Binali Yıldırım cenazeye katıldı

Gülseli KENARLI - Can EROK / İSTANBUL, (DHA) BAŞBAKAN Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş'ın 86 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kayınpederi Hüseyin Aytaç'ın cenaze törenine katıldı

09 Ocak 2018 20:13

Gülseli KENARLI - Can EROK / İSTANBUL, (DHA) BAŞBAKAN Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş\'ın 86 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kayınpederi Hüseyin Aytaç\'ın cenaze törenine katıldı. Hüseyin Aytaç için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii\'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. 

Cenaze törenine Başbakan Yıldırım\'ın yanı sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımları Mehdi Eker, Erol Kaya, Ahmet Sorgun, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile aile yakınları katıldı. 

Cenaze namazının ardından Başbakan Yıldırım, İçişleri Bakanı Soylu ile birlikte tabuta omuz verdi. Aytaç Çengelköy Mezarlığı\'na defnedildi.  

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