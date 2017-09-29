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(Görüntülü Haber) Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale'de

Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, açılışlar yapmak ve Onsekiz Mart Üniversitesi akademik yıl açılışına katılmak üzere Çanakkale'ye geldi

29 Eylül 2017 18:47

Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, açılışlar yapmak ve Onsekiz Mart Üniversitesi akademik yıl açılışına katılmak üzere Çanakkale\'ye geldi.

Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindekileri; Çanakkale Havalimanı\'nda, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ ve çok sayıda partili karşıladı.
 

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