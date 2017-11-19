(Görüntülü Haber) Başbakan Binali Yıldırım: "Milli haltercimiz, efsane isim Naim Süleymanoğlu'nu kaybettik"

Özgür ALTUNCU / İdris TİFTİKÇİ - Mustafa AKIN / İstanbul (DHA) Naim Süleymanoğlu için Fatih Camii\'nde cenaze töreni düzenleniyor. Cenaze için sabahın erken saatlerinden itibaren camii çevresinde hazırlıklar yapıldı, önlemler alındı. Camiye çıkan yollar Naim Süleymanoğlu\'nun fotoğraflarıyla donatıldı. Cenazeye ilk gelen isimlerden biri Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu. Cenazeye ayrıca Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile çok sayıda kişi katılıyor. Başbakan Binali Yıldırım, \"Milletimizin başı sağolsun. Naim Süleymanoğlu bugüne kadar hiçbir sporcunun kıramayacağı rekorları kırmış bir efsane, kahraman sporcumuzdur\" dedi. Cami girişinde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, \"Milli haltercimiz, efsane isim Naim Süleymanoğlu\'nu kaybettik. Ahirete bugün yolcu edeceğiz. Merhume Allah\'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Naim Süleymanoğlu bugüne kadar hiçbir sporcunun kıramayacağı rekorları kırmış bir efsane, kahraman sporcumuzdur\" dedi. Naim Süleymanoğlu, burada öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı\'na defnedilecek. AHMET ÖZAL: \"O\'NUN MANEVİ AĞABEYİYİM\" 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal\'ın oğlu Ahmet Özal da Naim Süleymanoğlu\'nun babasının manevi oğlu olduğunu hatırlatarak, \"Ben de onun manevi ağabeyi oluyorum. İlk günlerini hatırlıyorum. Pırıl pırıl bir insandı. Hiçbir zaman kimseyi üzmedi. Dünyada hala onun kırdığı rekor kırılamadı. Kimsenin de kırabileceğini sanmıyorum\" dedi.