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(Görüntülü Haber) Başbakan Antalya'dan ayrıldı

İbrahim LALELİ- Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Antalya'da katıldığı Uluslararası e-Ticaret Zirvesi'nin ardından gece konakladığı otelden bu sabah ayrıldı

22 Kasım 2017 14:50

İbrahim LALELİ- Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Antalya\'da katıldığı Uluslararası e-Ticaret Zirvesi\'nin ardından gece konakladığı otelden bu sabah ayrıldı. Başbakan Yıldırım, uçakla İstanbul\'a hareket etti. Başbakan Binali Yıldırım, dün Antalya\'da düzenlenen Uluslararası e-Ticaret Zirvesi\'nin kapanış konuşmasını yaptı. Geceyi G20 Zirvesi\'nin de yapıldığı Regnum Carya Otel\'de geçiren Başbakan Yıldırım\'a, bazı bakanlar da eşlik etti. Başbakan Yıldırım\'ın kaldığı otelin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Rusya\'nın Soçi kentinde düzenlenecek Suriye konulu zirveyle ilgili dün akşam bakanlarla bir toplantı yaptığı belirtilen Başbakan Yıldırım, bu sabah otelden ayrıldı. Saat 10.00 sıralarında güvenlik konvoyu eşliğinde çıkış yapan Başbakan Binali Yıldırım\'ın geçiş güzergahındaki yollar kapatıldı. Başbakan Yıldırım, Antalya Havalimanı\'ndan uçakla İstanbul\'a hareket etti. BAŞBAKAN YILDIRIM İSTANBUL\'DA Başbakan Binali Yıldırım, Swissotel The Bosphorus Hotel\'de saat 12.00\'de İran Meclis Başkanı Ali Ardeşir Laricani ile görüştükten sonra Asya Parlamenter Asamblesi 10. Genel Kurulu katılımcıları onuruna verilecek öğle yemeğine katılacak. Başbakan Yıldırım, saat 14.00\'te ise Davutpaşa Kongre Merkezi\'nde Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı ve Fahri Doktora Tevcih Töreni ile Hilton Bomonti Otel\'de düzenlenecek Türkiye Ekonomi Zirvesi\'ne katılacak.

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