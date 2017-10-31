(Görüntülü Haber) Başakşehir'deki evlerinde ölü bulunan anne kız toprağa verildi

Erhan TEKTEN / İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR Güvercintepe Mahallesi\'nde dün akşam saatlerinde karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybettikleri belirtilen anne-kızın cenaze töreni yapıldı.



Anne Ceyran Çakmak (72) ve kızı Sevilay Çakmak\'ın (37) cenazeleri Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındıktan sonra evlerinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Güvercintepe\'de bulunan HZ. Ali Camii\'ne getirilen cenazeler için, ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeler, Kayabaşı Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Öte yandan anne-kızın kömür sobasından sızan karbononoksit gazından zehirlendikleri belirtildi.