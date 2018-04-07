T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Başakşehir'de tanker dehşeti kamerada; 12 araca çarptı cadde savaş alanına döndü (3)

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,(DHA) BAŞAKŞEHİR'DE arıza yapan tankerini tamir etmek isteyen sürücüsü yol kenarına park ederek aracın altına girdi

07 Nisan 2018 13:10

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,(DHA) BAŞAKŞEHİR\'DE arıza yapan tankerini tamir etmek isteyen sürücüsü yol kenarına park ederek aracın altına girdi. Bu sırada tanker kaymaya başladı. Aracın altındaki sürücü yaralanırken yola çıkan tanker seyir halinde olan 12 araca çarptı. Sürücüler kazadan yara almazken yol savaş alanına döndü. Tanker sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kaza saat 08.00 sıralarında İkitelli Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Azer Aliyev arızalanan 34 TZ 0024 plakalı tankerini tamir etmek için yol kenarına park etti. Tankerin altına giren Aliyev bir süre burada tamir için uğraşırken tanker kaymaya başladı. Aliyev kayan tankerin altından yaralı olarak çıkarken tanker, seyir halindeki araçlara çarparak ilerledi. 12 araca zarar veren tanker refüje çarparak durdu. İhbar üzerine oIay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zarar gören araçlar ise yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kaldırıldı. \"KAÇAMADIK KALDIK ALTINDA\" Aracı tankerin altında kalan bir sürücü , \" Ben gördüğümde tanker geri geri kayıyordu. Kaçamadık kaldık altında. Tamir ediyorlarmış, o sırada freni boşalmış. Tanker sürücü yaralı herhalde\" diye konuştu. Olay anını anlatan bir başka sürücü ise ,\" İyiyiz bir şeyimiz yok. Aracı bozulmuş duruyormuş, sürücüsüz şekilde kaya kaya geldi. Araçları biçe biçe anca durdu. Beni de kaldırıp refüje attı\" dedi. KAZA ANI KAMERADA Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde park halindeki tankerin kayarak yola doğru gittiği görülüyor. Bu sırada sürücü tankerin altından çıkıyor. Tanker araçlara çarparak bir süre yol aldıktan sonra refüje çarparak duruyor. Diğer sürücüler hemen yardıma koşuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Alper KORKMAZİSTANBULDHA BAŞAKŞEHİRBuAracınSürücülerTankerKazaAtatürk BulvarıAzer AliyevTZTankerinAliyevYaralıZararKALDIK ALTINDA" AracıBenKaçamadıkTamirOlayAracıAraçlarıBeniKAZA ANI KAMERADA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24