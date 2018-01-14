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(Görüntülü Haber) Başakşehir'de sanatseverler Ebru sergisi ve Ney konserinde buluştu

İSTANBUL, (DHA) – BAŞAKŞEHİR Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri ebru sanatını ve ney konserini sanatseverlerin beğenisine sundu

14 Ocak 2018 13:38

İSTANBUL, (DHA) – BAŞAKŞEHİR Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri ebru sanatını ve ney konserini sanatseverlerin beğenisine sundu. Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ebru sanatçısı Alparslan Babaoğlu ve neyzen Burcu Karadağ’ın onur konuğu olarak katıldığı etkinliğin açılışını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu yaptı. Açılışta Bilgi Evi öğrencileri tarafından yapılan 45 ebru sanatı sergilendi. Açılış sonrası gerçekleştirilen konserde 15 neyzen ile birlikte sahne alan 20 öğrenci seslendirdiği 12 eserle büyük beğeni topladı. Ney konseri sırasında yine Bilgi Evi öğrencileri semazen gösterisi sundu. Sanatseverler tarafından ilgiyle takip edilen programda Bilgi Evi öğrencileri büyük alkış topladı. “ÇOCUKLARIMIZI YETİŞTİRECEĞİZ VE AKADEMİK HALE GETİRECEĞİZ” Açılış kurdelesini kestikten sonra sergiyi gezen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bugün çocuklarımızın eserlerini sergiliyoruz. Yaklaşık 24 bin kişilik dev bir Bilgi Evi ağımız ile dev bir Bilgi Evi kadromuz var. Gençlerimizin, çocuklarımızın yaptığı eserler çok güzel. Bu eserlerin daha akademik hale gelmesini sağlayacağız. Çocuklarımızı yetiştireceğiz ve akademik hale getireceğiz” diye konuştu.

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