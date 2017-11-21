(Görüntülü Haber) Bartın açıklarında kuru yük gemisi sürükleniyor (2)
Bartın' ın İnkuyu tatil beldesi açıklarında Rus bandıralı demir yüklü kuru yük gemisinin sürüklendiği bildirildi
21 Kasım 2017 12:59
Bartın\' ın İnkuyu tatil beldesi açıklarında Rus bandıralı demir yüklü kuru yük gemisinin sürüklendiği bildirildi. Gemideki 5 personelden 3\' ü Sahil Güvenliğe bağlı helikopterlerle kurtarılırken, 2 personelin kurtarılma çalışmaları sürüyor.
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