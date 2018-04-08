(Görüntülü Haber) Baraj kenarında kadın cesedi bulundu

BURSA?nın İnegöl ilçesindeki barajın kenarında, balıkçılar tarafından bir kadın cesedi bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Bursa?nın İnegöl ilçesine bağlı Boğazköy Mahallesi mevkiinde baraj kenarında akşam saatlerinde balık tutmaya giden balıkçılar, baraj içerisinde bir kadın cesedi görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri cesedin 60 yaşlarında bir kadın olduğunu belirledi.

Cansız bedeni bulunan kadın, jandarma ve Savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.