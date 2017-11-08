(Görüntülü Haber) Banliyö hatlarına ilk raylar döşenmeye başladı

İhsan DÖRTKARDEŞ - Ali AKSOYER / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL\'da 4 yıl önce durdurulan banliyö hattının yeniden açılabilmesi için sürdürülen çalışmalar yoğunlaştırılırken, çeşitli kesimlerde rayların döşenmesine başlandı. Çalışmaların sürdürüldüğü bölgelerde yaya ve araçların güvenliği için 24 saat görev yapan işaretçiler görevlendirildi. İKİ YILDA BİTİRİLECEKTİ Haydarpaşa-Gebze arasında bulunan 29 Mayıs 1969 yılından bu yana hizmet veren banliyö tren hattı 19 Haziran 2013\'de yapılan son seferin ardından kapatılmıştı. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray\'la entegre olarak çalışması planlanan hattaki yenilenme çalışmaları nedeniyle, raylar sökülmüş, pek çoğu tarihi eser statüsünde bulunan istasyonlarının da yenilenmesine karar verilmişti. Yapım süresi 24 ay olarak planlanan yenileme çalışmalarının 2015 yılı Haziran ayında sonuçlandırılması hedeflenmişti. Ancak aradan geçen süre içinde yapımı üstlenen firma, maliyetlerdeki aşırı artışı gerekçe göstererek 2014 yılının Ekim ayında çalışmaları durdurmuştu. Sorunların çözülmesinin ardından çalışmalar 2015 yılı içinde tekrar başlamıştı. 29 EKİM 2018\'DE AÇILMASI HEDEFLENİYOR Önümüzdeki yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nda tamamlanarak hizmete açılması hedeflenen Halkalı-Gebze banliyö hattında ekipler yoğun olarak çalışıyor. İş makineleri sürekli gidip gelirken, Halkalı-Gebze arasındaki uzaklığı 105 dakikaya indirecek hattın Marmaray ile birleştirilmesi ve kent içi ulaşımdaki büyük yükü önemli ölçüde hafifletmesi hedeflendi. Hattın başlangıç noktalarından Halkalı\'da banliyö treni istasyonunun kaba inşaatı tamamlanma aşamasına gelirken, Halkalı-Küçükçekmece arasında rayların önemli bölümü döşendi. Demiryolunun geçtiği bölgelerde yaya ve araç trafiğini düzenleyen görevliler ellerindeki \'Dur\' ve \'Geç\' işaretleri ile 24 saat kesintisiz görev yapıyor. 4 yıl önce 185 dakika süren 76 kilometre uzunluğundaki Gebze-Halkalı arasındaki banliyö tren yolculuğunun 80 dakika kısalarak 105 dakikaya düşeceği ve günde 1.5 milyon yolcunun 42 duraktan taşınacağının tahmin edildiği belirtildi.