(Görüntülü Haber) Bankadan çıkanları gasp eden çete çökertildi

Faruk KIYAK / İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ ve İstanbul\'da bankalardan para çeken vatandaşları takip edip kapkaç yapan 9 kişilik çete polisin takibi sonucu çökertildi. Çete elamanlarının gasp ve hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kemaralarına yansıdı. Kocaeli\'nin Darıca ve Çayırova İlçeleri ile İstanbul\'un Tuzla İlçesi\'nde bankalardan para çekenleri gasp eden çeteye operasyon düzenlendi. Bankadan ayrılan kişileri takip edip gasp eden, araç camlarını kırarak hırsızlık yapan, araçlara kasten çarpıp kaza süsü vererek vatandaşların paralarını çalan 9 şüpheli özel harekat polislerinin de katıldığı, İstanbul Sancaktepe ve Pendik\'te düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Kesinleşmiş cezaları ve çok sayıda hırsızlık, gasp ve yağmalama suçlarından sabıkaları bulunan V.P, E.P, M.P, E.A, S.P, H.P, E.Ş, H.K. ve D.P. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 58 adet mermi, 2 adet av tüfeği ile 37 adet av fişeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet hassas tartı ile 220 gram esrar, 91 bin 270 lira para ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından 9 şüpheli \'Suç işlemek için örgüt kurmak, örgüte üye olmak, yağma, kapkaç, otodan hırsızlık ve mala zarar verme\' suçlarıyla adliyeye sevk edildi. Çete elamanlarının kaldırımda yürüyen bir kadını gasp etmeleri, kucağında çocuk bulunan kadının direnmemesi, bir aracın camını kırarak hırsızlık yapmaları ve kaza yapmaları güvenlik kameralarına yansıdı.