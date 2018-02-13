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(Görüntülü Haber) Bankadan çıkan kişiyi takip edip 276 bin lirasını çaldılar

Ali AKSOYER / İSTANBUL, (DHA) - "DARBECİLERİ çekin

13 Şubat 2018 18:57

Ali AKSOYER / İSTANBUL, (DHA) - \"DARBECİLERİ çekin. Ben basit bir hırsızım\" Beylikdüzü\'nde bir banka şubesinden para çeken kişiyi takip edip bıçakla tehdit ederek 276 bin lirayı gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Takip anı güvenlik kamerasına yansıdı. BANKADAN ÇIKTI, TAKİBE BAŞLADI Olay 29 Ocak\'ta meydana geldi. İddialara göre, 24 yaşındaki Abdulsettan Y. kendisini takip eden kişiden habersiz bankaya giderek para çekti. Aldığı parayı bir çantaya koyan Abdulsettan Y. daha sonra bankadan çıktı. Bu esnada Abdulsettan Y.’yi takip eden şüpheli diğer arkadaşına bilgi verdi. Otomobille Abdulsettan Y.’yi bir süre takip eden şüpheli ardından aracından indi. Elindeki bıçakla Abdulsettan Y.’yi tehdit eden şüpheli 276 bin lirayı alarak kaçtı. Yaşadığı şoku atlatan Abdulsettan Y. hemen polise haber verdi. \"BEN BASİT BİR HIRSIZIM\" Olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheliyi tespit ederek harekete geçti. Yürütülen takip sonucu 37 yaşındaki Zekeriya G. isimli yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin, 11 suçtan kaydı olduğu ve 4 suçtan da hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildiği sırada “Darbecileri, hakimler, savcıları çekin. Ben basit bir hırsızım\" dedi. Adliyede işlemeleri tamamlanan Zekeriya G. tutuklandı.

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