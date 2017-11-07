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(Görüntülü Haber) Bandırma'da yoğun sis deniz ulaşımını etkiliyor

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- MARMARA Bölgesi’nin etkisi altına alan sis, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde deniz ulaşımını aksattı

07 Kasım 2017 15:10

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- MARMARA Bölgesi’nin etkisi altına alan sis, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde deniz ulaşımını aksattı. İlçede etkili olan sis nedeniyle deniz ulaşımında gecikme meydana geldi. İstanbul-Yenikapı’dan saat 07.00’de hareket eden hızlı feribot Bandırma’ya 3 mil kala siren çalarak denizde bulunan olta balıkçılarını uyardı. Bandırma iskelesine 15 dakika gecikmeyle gelen feribot iskeleye sorunsuz yanaştı. Balıkçı tekneleri de liman içinde sisin dağılmasını bekliyor. Sis altındaki kent içinde ve karayollarında da araçlar farlarını yakarak seyrediyor. Sisin öğle saatlerine doğru dağılması bekleniyor.

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