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(Görüntülü Haber) Bandırma'da sahte plakalı araç, polisi alarma geçirdi

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde sokakta 15 günden beri park halinde bulunan sahte plakası araç, polisi alarma geçirdi

03 Mart 2018 17:34

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde sokakta 15 günden beri park halinde bulunan sahte plakası araç, polisi alarma geçirdi. Aracın gerçek plakası bagajdan çıkarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bandırma\'da dün saat 21.30 sıralarında Paşabayır Mahallesi 10’uncu Sokak’ta oturan bir kişi, polisi arayarak arka plakası olmayan, camları açık otomobilin 15 günden beri park halinde beklediğini söyledi. Olay yerine sevk edilen bir trafik ekibi, aracın önündeki 16 DJ 574 nolu plakanın sahte olduğunu saptadı. Yapılan incelemede, asıl plaka olan 16 ADD 04 nolu plaka ise bagajdan çıktı. Aracın terör olaylarında kullanılabileceği ihtimali üzerine olay yerine çok sayıda Asayiş ve Terörle Mücadele ekibi geldi.

Bir mahalle sakini otomobilde 15 gün önce 35-40 yaşlarında bir kişinin uyuduğunu ve sonra gittiğini söyledi. Polis aracın gerçek sahibiyle irtibat sağlayamadı.

Parmak izi araştırması yapılan otomobil, çekiciyle otoparka çekilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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