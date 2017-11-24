(Görüntülü Haber) Balya'da Toki konutları kuraları çekildi

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA) TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Balıkesir\'in Balya ilçesinde yaptırılan 112 adet 2+1 konutun kuraları, noter gözetiminde çekildi. Balya Noteri Nursel Aydoğdu gözetiminde Balya Atatürk Çok Programlı Lisesi Salonu\'nda 112 adet 2+1 TOKİ konutu için kura çekildi. Balya Belediye Başkanı MHP\'li Osman Kılıç, belediye meclis üyeleri, MHP Balıkesir İl Başkanı Suat Par, AK Parti Balya İlçe Başkanı Şaban Özel, CHP Balya İlçe Başkanı Gülay Dayıcan, TOKİ proje sorumlusu Mehmet Göç, çok sayıda vatandaş kura çekimini izledi. Belediye Başkanı Kılıç, TOKİ konutlarının yöreye özgün olarak inşa edildiğini belirtirken, projenin ilçede yapılmasına öncülük eden eski belediye başkanı Kemal Çavdar\'a teşekkür etti. Kılıç, \"Balya bizim marka değerimiz. Bizler masa başında oturarak, evde oturarak, kahvede oturarak, vatandaşımıza sahip çıkamayız, hizmet götüremeyiz. Hizmetin bin türlü yolu var. Kimimiz belediye başkanı, kimimiz, esnaf, kimimiz çiftçi olacağız. Herkes işini aksatmadan yaparsa, hepimiz vatandaşlık görevini yerine getirmiş oluruz. Bizler bugün buraya ilçemiz için büyük bir yatırım olan TOKİ konutlarının kuralarını çekmek üzere toplandık. TOKİ evleri için girişimler yapıldığında, bazı kişiler, \'Oraya ev olmaz, oraya kimse gitmez. Bunlar hep sözde kalır\' dedi. Ev sahibi olma hayali kuran, köyde çalışan, madende çalışan kardeşlerimizin ev sahibi olmasını engellemek isteyenler oldu. Karşı propaganda yapanlar oldu. Ama bugün biz bu noktaya geldik ve konutların kuraları çekiliyor. Biz göreve gelirken, size hizmet yapmaya söz verdik. İnsanlarımızın bize 2019 yılında vefa borcu yok, oy verme borcu yok. Biz siyaset yapma amacıyla seçilmedik. Burası bizim baba ocağımız, memleketimiz. Hepimizin dönüp dolaşıp geleceği yer Balya. İlçemize yaptığımız hizmetler siyasi bir yatırım değil. İlçemizin kalkınması adına, güzelleşmesi adına yapıyoruz. 2019 yılına kadar bize verilen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Balya Belediyesi, Balya halkının bize emanetidir. Burada yapılan konutlara çok talep oldu. Allah\'ın izniyle 180 konutun daha temelini atmak için çalışmalar başlatıldı. TOKİ konutları halkımıza hayırlı olsun\" dedi. TOKİ Proje Sorumlusu Mehmet Göç de konutlar hakkında bilgi verdi. Net 63 metrekare olan evlerin taksitlerinin 310 lira olacağını, yüzde 12, yüzde 15, yüzde 20 peşinat ödeyenlerin peşinat oranlarına göre ödeme sürelerinin 180, 216, 240 aya kadar çıkacağını, taksit artışlarının yıllık yüzde 3 ila yüzde 6 arasında olacağını, projede 112 konutun yanı sıra ticaret merkezi ve cami bulunduğunu vurguladı. Kura çekecek vatandaşlar bilgilendirildikten sonra, ilk kuraları Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç ile Balya eski belediye Başkanı Kemal Çavdar çekti. Kurada önce isim belirlendi, sonra da belirlenen ismin oturacağı daire için kura çekildi. TOKİ konutları kurasında 3. katta daire sahibi olmaya hak kazanan Serdal Parlak\'ın eşi Yasemin Parlak, \"2 çocuk annesiyim, 17 yıldır kiralık evlerde oturuyoruz. Bir evim olmasını çok istiyordum. TOKİ evlerine yazıldık. Bugün kura çektik. İnşallah kısa zamanda da kira öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacağız. Çok mutluyum. Allah evi olmayanlara ev nasip etsin\" dedi.