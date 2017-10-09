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(Görüntülü Haber) Baltayla eşini öldüren koca adliyede (2)

TOPRAĞA VERİLDİ Manisa'nın Soma İlçesi'nde, 37 yıllık eşi, 55 yaşındaki Cennet Akkuş'u balta ile öldüren 66 yaşındaki Nurettin Akkuş'un adliyedeki işlemleri sürüyor

09 Ekim 2017 19:13

TOPRAĞA VERİLDİ Manisa\'nın Soma İlçesi\'nde, 37 yıllık eşi, 55 yaşındaki Cennet Akkuş\'u balta ile öldüren 66 yaşındaki Nurettin Akkuş\'un adliyedeki işlemleri sürüyor. Akkuş\'un cenazesi ise Soma Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nin cenaze nakil aracıyla Büyük Laleli Camii\'ne getirilen Akkuş\'un cenaze törenine, yakınları ve çok sayıda sevenleri katıldı. Öğleleyin kızılan cenaze namazının ardından Akkuş, gözyaşları içinde Soma Belediye Mezarlığı\'na toprağa verildi. Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), (DHA)

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