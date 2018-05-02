T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 4 katlı binanın en üst katındaki balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye erleri kurtardı

02 Mayıs 2018 14:05

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde 4 katlı binanın en üst katındaki balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye erleri kurtardı. Gazipaşa merkez Rasih Kaplan Caddesi\'ndeki 4 katlı bir iş merkezinin en üst katında kapalı olan iş yerinin balkonunda mahsur kalan kediyi görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri kurtarma çalışmasına başladı. İş yerinin kapalı olması nedeniyle merdivenle balkona çıkan itfaiye erlerini gören kedi duvara tırmanıp kaçmaya çalıştı. İtfaiye eri tarafından yakalanan kedi kurtarıldı. İtfaiye görevlilerinin çuvala koyup indirdiği kedi bırakıldı. Çuvaldan çıkan kedi koşarak gözden kayboldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yücel BULUTGAZİPAŞA Antalya DHA ANTALYA GazipaşaGazipaşaRasih Kaplan CaddesiAntalya Büyükşehir Belediyesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24