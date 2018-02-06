(Görüntülü Haber) Balkon demirinde ölüme meydan okuyan çalışma

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da bir apartmanın 5\'inci katındaki daire balkonunda işçilerin, güvenlik tedbirlerini hiçe sayıp ölüme meydan okurcasına çalışmaları dikkati çekti. Olay, Konyaaltı ilçesi Kuşkavağı Mahallesi 543 Sokak üzerindeki bir apartmanın 5\'inci katındaki dairede meydana geldi. Dairenin balkonunda tadilat yapan iki işçi, korniş takmak için balkonun tavanına uzanmak istedi. Merdiven kullanmak yerine balkonun demir korkuluğuna çıkmayı tercih eden işçilerden biri, bir eliyle balkonun iç kısmındaki duvarı tutarken diğer eline de matkap alarak korniş için duvarı deldi. Hiçbir güvenlik tedbiri almayan ve yüksekliğe aldırış etmeyen işçinin tehlikeli çalışması korkuttu. 10 dakika boyunca demir korkuluk üzerinde sağa sola hareket edip zaman zaman da yürümeye çalışan işçi, matkapla işini bitirince bu kez aynı şekilde silikon tabancasıyla çalıştı. İşçinin balkon içerisindeki merdiveni kullanmaması da dikkati çekti.