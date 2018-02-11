(Görüntülü Haber) Balıkesirli güreş hakemi Kübra'nın hedefleri büyük

Sefer TALAY / BURHANİYE(Balıkesir), (DHA)







BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, ‘Yetenek Onlarla Gelecek’ projesi kapmasında düzenlenen Minikler Serbest Güreş Turnuvası\'nda hakemlik yapan üniversite öğrencisi Kübra Küçükpolat, başarılı yönetimiyle takdir topladı.



Burhaniye’de 9 ilçeden 130 öğrencinin mindere çıktığı Minikler Serbest Güreş Turnuvası’nda büyük heyecan yaşanırken, erkek meslektaşları ile birlikte hakemlik yapan 23 yaşındaki Kübra Küçükpolat’da başarılı yönetimi ile takdir topladı. Üniversitenin ilk yıllarında güreşe merak saran Kübra Küçükpolat, daha sonra hekimliğe başladı. Aday hakemliği tamamlayan Küçükpolat, iki yıldan bu yana da bölge hakemliği yapıyor.



Milli hakem olmak istediğini anlatan Kübra Küçükpolat, “Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisiyim. Üniversitenin ilk yıllarında bir merak olarak güreşe başladım. Daha sonrasında bunu hakemliğe taşıdım. İlk başta bazı zorlukları vardı. Ama, buradaki gerek il temsilcimiz, gerekse başhakemimiz, antrenör arkadaşlarım ve hakem arkadaşlarımızın sayesinde bu zorlukları aştım. Daha sonrasında aday hakemdim. Aday hakemliğim bitti. Şu anda bölge hakemliğimde ikinci yılım. Hedeflerimde uluslar arası hakem olmak var. Bu camiada olmaktan mutluyum. Antrenör ve hakem arkadaşlarımızla birlikte, çocukların hem spora gelişlerini destekliyorum, hem de onların hayatlarına dokunarak, spor konusunsunda destekliyorum” dedi.



Balıkesir Güreş İl Temsilcisi Raşit Ataş da, son yıllarda yetişmiş kaliteli hakemler olduğunu belirterek, “Bunlar arasında Kübra Küçükpolat isimli bir da kadın hakemimiz var. İki yıldır bu güreşlerimize emek veriyor. Bayan olarak Balıkesir ilimizi tek başına temsil ediyor. Milli hakem olmak istiyor. Milli hakem olduktan sonra uluslar arası düzeyde hakem olmak için mücadele veriyor. Bu sene müsabakalarda tek başına takdire şayan bir şekilde yönetim sergiliyor” diye konuştu.