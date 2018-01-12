(Görüntülü Haber) Balıkesir'de CHP'den 'OHAL kaldırılsın' eylemi

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)-CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Balıkesir İl Örgütü, Olağanüstü Hal’in (OHAL) kaldırılması için bugün Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda eylem yaptı.



Eyleme partililer, sivil toplum kuruluşları ile sendika üyeleri katıldı. CHP İl Başkanı Serkan Sarı, OHAL’in bir an önce kaldırılmasını istediklerini belirtirken, 15 Ocak’ta Ankara’da yapılacak, OHAL Forumu’na tüm vatandaşları davet etti.



İl Başkanı Sarı, etkinliğe katılan yaklaşık 300 kişiye seslenirken, ülkenin 18 aydan bu yana OHAL ile yönetildiğini belirterek şunları söyledi:



“15 Temmuz 2016’da gerçekleşen hain darbe kalkışmasının ardından 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL milli iradeye, demokrasiye, insan haklarına ve özgürlüklere yönelik karşı darbe halini almıştır. Darbe ve darbecilerle mücadele bahanesi ile başlatılan OHAL, gelinen süreçte, iktidar partisinin karşısında duran tüm muhalif kesimlere yönelik bir sindirme operasyonuna dönüşmüştür. AKP iktidarı darbecilerle değil, tek adam düzeninin karşısında demokrasiden yana olanlarla mücadele etmektedir. Sağcı solcu ayırmadan toplumun büyük bir kesimi darbeci olarak suçlanmaktadır. İktidara gelirken OHAL’i kaldırma vaadiyle yola çıkanlar, bugün OHAL’den beslenen baskı rejimini Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) eliyle kuran bir yapı haline gelmiştir. Demokrasiden hızla uzaklaşılırken, OHAL’de gidilen referandum tarihe mühürsüz seçim olarak geçmiş, milli iradenin gaspı alenileşmiştir.”



KIŞ LASTİĞİ, EPİLASYON MERKEZLERİ KHK KONUSU OLDU



Başkan Sarı, OHAL KHK’larının toplumun üzerinde sallanan bir kılıç olarak seslerini yükseltmek isteyenlere yönelik bir silah halini aldığını ve akla gelmeyecek düzenlemelerin KHK’lar ile yapıldığına dikkat çekti. Sarı, “Anayasayı yok sayan bir anlayış ile KHK’lar yasal kapsamından çıkarılmış, yetki çerçevesini aşmıştır. Kış lastiği, epilasyon merkezleri ile ilgili düzenlemeler dahi KHK konusu olmuştur. Gazete ve dergilerin kapatılması iktidarın övündüğü icraatları olmuştur. CHP ilk günden bu yana Cumhuriyet temel değerlerini savunmuş, baskı rejimine karşı parlamenter demokrasiden ve özgürlüklerden yana olmuştur. Bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürmektedir. CHP olarak, ülkemizin dünyadan soyutlanmış bir diktatörlüğü evrilmesine ve evrensel hukuk kurallarından koparılmasına seyirci kalmayacağımızı ifade ediyoruz” dedi.



Ellerinde, \'Hak, hukuk, adalet\', \'OHAL’de özgür değiliz\', \'Basına özgürlük istiyoruz\' yazılı pankartlar taşıyan grup, sık sık \"Hak hukuk adalet\", \"Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz\" sloganları attı.



Etkinliğe katılanlar, basın açıklamasının ardından sessizce dağıldı.