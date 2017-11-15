(Görüntülü Haber) Balıkesir'de başkanın ilk isteği su fiyatında indirim oldu

Hilmi DUYAR / BALIKESİR (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın istifasını istediği Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur\'un istifasından sonra yerine seçilen AK Partili Zekai Kafaoğlu, bugün meclis toplantısına ilk kez başkanlık yaptı. Su fiyatlarında yüzde 25 indirime gidilmesini, kırsal mahallelerden alınan atık su bedellerinin ise iptalini istedi. Başkan Kafaoğlu\'nun önerisi, oybirliğiyle kabul edilerek tarife komisyonuna havale edildi. Balıkesir\'in büyükşehir olmasıyla kurulan Balıkesir Su Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), daha önce ilçe belediyeleri ile belde belediyelerinin tarifelerini uygulamaya başladı. İlçelerdeki fiyat farkları ve sudan alınan katı atık bedellerinin aşırı olması son günlerde büyük eleştiri konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda toplanan BASKİ yönetim kurulu, su fiyatlarında yüzde 20 indirim yapma kararı alarak, Belediye meclisine öneriyi sundu. Bugün Zekai Kafaoğlu başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisinde, konu gündeme geldi. BASKİ Yönetim Kurulu\'nun aldığı suda indirim kararı, katip üyeler tarafından okundu. Kararın okunmasının ardından konuşan yeni Başkan Kafaoğlu, ayağının tozuyla vatandaşa jest yaptı. Yüzde 20 indirimi az bulan Kafaoğlu, \"BASKİ genel Müdürlüğü ve yönetim kurulu ile görüşülmek üzere genel kurulumuza gönderilen ve gündemimizin 12. maddesinde olan su fiyatlarında yüzde 20 indirim yapılması hususundaki teklifi değiştirerek, indirimin yüzde 25 olmasını, kırsal mahallelerde alınmakta olan atık su bedelinin iptal edilmesi konusunda gerekli talimatı verdim. Bu konuda gerekli çalışmaları yapmak üzere, konuyu tarife komisyonuna havale ediyorum\" diyerek oylamaya sundu. Başkan Kafaoğlu\'nun önerisi oybirliği ve alkışlarla kabul edildi. BASKİ\'den yapılan açıklamada, Balıkesir\'de 54 ayrı tarife uygulandığı, Başkan Kafaoğlu\'nun talimatıyla su fiyatlarının yüzde 25 geri çekilerek, kırsal mahallelerde de atık su bedelinin iptal edilerek, fiyatların tekrar belirleneceği bildirildi.