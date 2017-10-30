(Görüntülü Haber) Balıkesir Belediye Başkanı Uğur, görevinden ve AK Parti'den istifa etti (1)

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti\'li Edip Uğur, düzenlediği basın toplantısında, görevinden ve partisinden istifa ettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın istifasını istediği belediye başkanlarından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, bugün saat 17.00\'de, Avlu Kongre Merkezi\'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda kararını açaklayan Uğur, şunları söyledi: \"Yolsuzluğunuz yok, usulsüzlüğünüz yok, başarısızlığınız yok, FETÖ bağlantınız yok ama ailenize ve evinize kadar ulaşan tehditler. Katlanacak bir durum olmanın ötesine geçmiştir. AK Parti\'de siyaset yapma imkanımız ortadan kaldırılmıştır. Partimden ve belediye başkanlığı görevimdem ayrılıyorum. Tek endişem başladığımız projelerin yarım bırakılarak insanlarımızın beklentilerinin boşa bırakılmasıdır. Bundan önce veda ve vefa vurgusu yapmıştım. Şimdi bütün varlığımla külli iradeye teslim olarak cüzzi irade ile milletime vefa gösteriyorum. Partime ve başkanlık görevime burada veda ediyorum. İnancım ve itikatım gereği, olanda hayır vardır. Üzgünüm, kırgınım ama huzurluyum. Çünkü vicdan rahatlığı ile bu kararı almış bulunuyorum. Bugüne kadar aldığım görevlerde hemşehrilerime hizmet etme gayretinde oldum. Bana destek olan herkese ve aileme teşekkür ediyorum.\" Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Uğur, \"Allah\'a emanet diyorum\" diyerek, salondan ayrıldı. BEŞ BELEDİYE BAŞKANI İSTİFASINI AÇIKLAMIŞTI AK Parti\'de daha önce istifaları istenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifalarını açıklamıştı. EDİP UĞUR\'UN ÖZGEÇMİŞİ Ahmet Edip Uğur, 7 Nisan 1950 tarihinde Balıkesir\'de doğdu. Orta öğrenimini İstanbul Işık Lisesi\'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kimya Mühendisliği Bölümü\'nde tamamladı. Balıkesir Ticaret Odası Başkanlığı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Balıkesir Şube Başkanlığı yaptı. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanlığı görevine 2008 yılından bu yana devam ediyor. Balıkesir Milletvekili olarak 18. Dönem\'de ilk kez Parlamento\'ya girdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir Kurucu İl Başkanlığı da yapan Ahmet Edip Uğur, 22. 23. ve 24. Dönem\'de üç defa üst üste milletvekili seçildi. 2008 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve \'Mali ve İdari İşler Başkanı\' olarak görev yaptı. 30 Mart 2014\'teki yerel seçimlerde, Adalet ve Kalkınma Partisi\'nden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ahmet Edip Uğur evli ve üç çocuk babasıdır.