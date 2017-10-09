(Görüntülü Haber) Balıkesir Belediye Başkanı Uğur: Görevimin başındayım

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, istifası istendiği iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada görüşün gerçeği yansıtmadığını ve görevinin başında olduğunu söyledi. Türkiye Belediyeler Birliği\'nin geçen cuma günü Ankara\'da gerçekleştirdiği Meclis Toplantısı\'nda Divan Başkanlığı yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Edip Uğur, kente döndü. İstifası istenen belediye başkanları haberleriyle basında yer bulan Uğur, bugün AK Partili 12 ilçe belediye başkanı ile Çınaraltı Kafe\'de basın mensuplarına açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile birlikte istifasını istediği öne sürülen 5 belediye başkanından Uğur, olayın gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, şöyle konuştu: \"Daha önce hakkımızda çıkan pek çok spekülasyon vardı. Ben de bu konuda basına yazılı açıklama yaptım. Görevimizin başındayız. Bu kutlu yolculukta Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yola devam ediyoruz. Bunu daha önce ifade ettik. Bugün ilçe belediye başkanlarımız ziyaretime gelmişler. İlçelerde yapmış olduğumuz yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Hafta sonu geçtiğimiz Cuma günü, Ankara\'da Türkiye Belediyeler Birliği\'nin meclis toplantısı vardı. Ben de istifa eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş\'ın yerine, birinci başkan vekili olduğum için vekalet ettim. Orada da basın mensuplarına gerekli açıklamaları yaptım. Perşembe akşamı, ulusal medyada, internet sitelerinde, bir haber dönüyor. \'Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Külliye\'de görüşüyor\' diye. Böyle bir şey olmadığını, Cuma günü yaptığımız Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı\'nda ifade ettik. Daha sonra Cumhurbaşkanımızın Sözcüsü \'Bunların hepsi hayal ürünüdür. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ile herhangi bir görüşme olmamıştır\' diye açıklama yaptı. Biz yine görevimizin başındayız. İşimize devam ediyoruz. Başladığımız projeler var, bütün belediye başkanları ile birlikte hizmete devam ediyoruz.\" İKİ BELEDİYE BAŞKANI KATILMADI Başkan Uğur, belediye başkanlarıyla birlikte kahve içtikten sonra ayrıldı. Başkan Uğur\'un toplantısına; Altıeylül Belediyesi\'nin AK Partili Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile annesinin rahatsızlığı olan Marmara Adası AK Partili Belediye Başkanı Süleyman Aksoy katılmadı. Toplantıya katılan AK Partili Belediye başkanları ise şöyle: \"Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, İvrindi Belediye Başkanı Recai Baytar, Susurluk Belediye Başkanı Hüseyin Hızlı, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Gönen Belediye Başkanı Hüseyin Yakar, Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan, Savaştepe Belediye Başkanı Turan Şimşek ve Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy\"