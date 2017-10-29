(Görüntülü Haber) Balıkesir ADD'den Cumhuriyet yemeği

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği (ADD) Balıkesir Şubesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün 26 Ağustos 1922 akşamı Büyük Taarruz başlamadan yediği kuru fasulye, bulgur pilavı ve üzüm hoşafından oluşan \'Cumhuriyet yemeği\' menüsünü, Cumhuriyet\'in 94\'üncü kuruluş yıldönümünde dernek binasında verdi. ADD Balıkesir Şubesi\'nin verdiği, kuru fasulye, bulgur pilavı ve üzüm hoşafından oluşan Cumhuriyet yemeği etkinliğine CHP Balıkesir il ve ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dernek Başkanı İlhan Öner, Mustafa Kemal Atatürk\'ün 26 Ağustos 1922 akşamı Büyük Taarruz başlamadan yediği yemeğin Cumhuriyet yemeği olduğunu hatırlatıp, \"Ulu önderimiz Atatürk, Büyük Taarruz\'dan birkaç saat önce, yemek pişirmekle görevli bir askerin elinde tavukla etrafında dolaştığını görünce, tavuğun ne olacağını sormuş. Asker \'Sizin için pişireceğim\' deyince, askerin karavanasında ne olduğunu sormuş. Kuru fasulye, bulgur pilavı, üzüm hoşafı olduğunu öğrenince asker karavanasından yemek yiyeceğini söylemiş, yanında da turşu istemiş. Aradan zaman geçmiş, düşman denize dökülmüş, büyük zafer kazanılmış. Bir akşam Fikriye Hanım Atatürk\'e ne yemek istediğini sorar. Atatürk, Cumhuriyet yemeği yapmasını ister Fikriye Hanım bunu hiç duymadığını, ne olduğunu sorar. Atatürk, \'Adını ilk kez sen duyuyorsun. Kuru fasulye, bulgur pilavı, üzüm hoşafı\" der. Atatürk bu yemeği çok seviyordu. Balıkesir Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticileri olarak, 17 yıldan bu yana her Cumhuriyet Bayramı\'nda, halka ücretsiz Cumhuriyet yemeği veriyoruz. Bu yıl bin kişilik Cumhuriyet yemeği yaptık\" diye konuştu.